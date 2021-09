Genesis GV80 2022: lusso alla coreana

In Corea del Sud la Genesis GV80 è stata recentemente aggiornata con il MY 2022. La novità più significativa per la SUV asiatica è l’opzione di un lussuoso modello a sei posti che si aggiunge alle varianti esistenti a cinque e sette posti.

Sei posti di lusso

Questo modello in particolare è dotato di nuovi sedili lussuosi per la seconda fila, dove troviamo anche una console che imita l’aspetto della console centrale della prima fila, con tanto di portabicchieri, vani portaoggetti e un caricabatterie wireless per lo smartphone.

Aggiornato anche il sistema dell’aria condizionata che ora continua a far funzionare la ventola per 30 minuti dopo lo spegnimento del SUV per asciugare l’interno del condizionatore e rimuovere l’umidità.

Più tecnologica

Sotto il profilo tecnologico la nuova Genesis GV80 monta anche un nuovo sistema di frenata automatica per la prevenzione delle collisioni multiple che frena automaticamente il veicolo per prevenire un incidente secondario se il conducente perde il controllo dopo un primo incidente.

Inoltre il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici e il display Head-Up ora supportano gli aggiornamenti wireless via etere che introdurranno nuovi temi e funzioni di visualizzazione.

Nuovi colori e altre novità

Genesis ha anche equipaggiato la GV80 2022 con pedane laterali elettriche opzionali e un gancio di traino. Sono state inoltre aggiunte nuove tonalità esterne in Mauna Red e Barossa Burgundy, nonché un tema bicolore marrone urbano / beige vaniglia per gli interni.

Infine, le pinze dei freni anteriori a quattro pistoncini dell’ammiraglia V6 biturbo da 3,5 litri ora sono di serie sui modelli turbo da 2,5 litri e diesel da 3,0 litri. Genesis non ha ancora annunciato quando la GV80 2022 arriverà sugli altri mercati.