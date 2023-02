Geely Galaxy debutta coi modelli L7, L8 e Light

Geely Auto Group offre alla scelta della clientela il nuovo marchio premium Geely Galaxy, che si prepara a fare il suo sbarco sul mercato con 3 vetture elettrificate degne delle sue ambizioni. Si tratta delle L7, L8 e Light. Modelli a batteria che puntano a scrivere un nuovo corso nell’ambito del conglomerato cinese. Queste auto puntano ad elevare l’asticella della qualità, per soddisfare una clientela esigente, con pretese di un certo livello. Anche i contenuti tecnologici mirano in alto.

La gamma da qui a breve

I tre modelli iniziali vedranno la luce entro fine anno, ma altri quattro della stessa famiglia saranno lanciati prima che il 2025 giunga a termine. Ancora non si hanno informazioni sulla destinazione commerciale di queste vetture, ma è probabile che usciranno dal perimetro orientale, per cercare di guadagnare fette di mercato in altri bacini di sbocco.

Il primo atto della serie

La L7 Hybrid aprirà le danze commerciali. Si tratta di un SUV da 4,7 metri di lunghezza, con frontale chiuso e tratti geometrici: un’esecuzione grafica che tradisce le sue origini geografiche. Nell’abitacolo sono stati inseriti tre display, uno dei quali da 13.2 pollici, destinato all’infotainment. Già aperte le prenotazioni. In Cina i prezzi partono da 27.500 euro.

Geely ad ampio raggio

Ibrida plug-in sarà pure la berlina L8 Hybrid, altro modello di questo trio che lancia la famiglia Geely Galaxy. L’auto più coinvolgente della serie sarà tuttavia la berlina 100% elettrica Galaxy E8, il cui stile è stato anticipato dalla Concept Light, con le sue forme sensuali e accovacciate da maxi-coupé. Questo look non è del tutto originale e si ispira a qualche prodotto già presente nei listini europei di altri marchi, ma cattura gli sguardi. È anche molto efficiente sul piano dell’aerodinamica, con un Cx di 0,19. La vettura di serie, in base alle notizie che circolano in rete, non dovrebbe differenziarsi molto dal suo design.

Batterie più sicure

Notevole l’attenzione di Geely Galaxy per la qualità ingegneristica. Sul fronte delle batterie il marchio cinese ha fatto ricorso alla tecnologia Aegis, che coniuga l’ottimale efficienza alla sicurezza passiva in caso di incidente. Anche sul piano delle finiture sono attesi passi in avanti rispetto al resto della gamma.