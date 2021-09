FV Frangivento Sorpasso GT3 GRUPPO B: stile e performance firmati Alcantara

In un’epoca dove il mercato automotive è sempre più conquistato dall’elettrificazione, la FV Frangivento Sorpasso rappresenta ancora sportività “made in Italy” dura e pura, capace di coniugare performance, stile e artigianalità in un sapiente mix perfettamente riuscito.

Prestazioni sportive e finiture artigianali

La supercar realizzata dalla facory di Giorgio Pirolo e Paolo Mancini, non solo è una vettura ad altissime prestazioni, in grado di esaltare qualsiasi purista grazie al suo propulsore V10, ma anche di “coccolarlo” grazie a finiture superlative, come i rivestimenti firmati Alcantara.

Lusso dal carattere racing

Ad esempio, la prima serie di tre esemplari della Sorpasso, identificata con la GT3 GRUPPO B, vanta un abitacolo letteralmente ricorperto da Alcantara nera e rossa. Il lussuoso materiale riveste quasi interamente gli interni, che si distinguono per uno stile minimal, ma nello stesso tempo molto ricercato. Osservando i rivestimenti, spicca la particolare lavorazione del centrale seduta con Alcantara rossa, abbinata a imbottiture trapuntate in abbinamento alla pelle nera, che disegna sullo schienale la forma di una “Y”, per garantire nei punti maggiormente sollecitati una aderenza ottimale oltreché un’estetica accattivante.

L’Alcantara rossa personalizza anche la corona del volante, con l’obiettivo di assicurare il miglior grip possibile, inoltre il medesimo materiale di colore rosso riveste anche il pomello del cambio e il tunnel centrale. A spezzare il dominio del rosso troviamo la plancia, rivestita questa volta in Alcantara plain nera, con impunture rosse in contrasto e il logo Frangivento ricamato.

Ambiente ospitale e familiare

L’imperiale si presenta con una parte centrare in Alcantara rossa, un dettaglio decisamente originale capace di evocare un ambiente ospitale e familiare. I pannelli porta sono è invece bicolore (rosso e nero) e si distinguono per un disegno che esalta le linee sportive della vettura. La Sorpasso GT3 GRUPPO B risulta esposta per tutta la durata del Salone di Monaco 2021 presso lo showroom FV Frangivento, in Blumenstrasse 1.

Queste le parole dei fondatori di FV Frangivento, Giorgio Pirolo e Paolo Mancini: