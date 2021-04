FV Frangivento Sorpasso: ecco la nuova supercar italiana

Nel corso del mese di luglio debutterà la nuova FV Frangivento Sorpasso, inedita supercar concepita da Giorgio Pirolo e Paolo Mancini. Esteticamente è riconoscibile per la sportiva carrozzeria berlinetta, mentre la denominazione rappresenta l’omaggio all’omonimo film con Vittorio Gassman e Jean Louis Trintignant.

Sia spirata che sovralimentata

La nuova FV Frangivento Sorpasso sarà disponibile nella versione Stradale con il motore V10 aspirato da 610 CV di potenza e la carrozzeria di colore Grigio Hèrmes, nonché nella declinazione GTXX con la carrozzeria bicolore, le appendici aerodinamiche maggiorate, l’alettone posteriore di grandi dimensioni ed il propulsore V10 sovralimentato da 850 CV di potenza che consentirà di raggiungere la velocità massima di 345 km/h e accelerare da 0 a 100 in 2,9 secondi. Entrambe saranno dotate della trazione integrale, mentre la massa ammonterà a circa 1.300 kg.

Le partnership del progetto

Nello sviluppo della supercar FV Frangivento Sorpasso sono stati coinvolti numerosi partner di spicco come Brembo, Sparco, OZ per i cerchi in lega aerodinamici, Pirelli per gli specifici pneumatici PZero, Freeland Car per le vernici della carrozzeria, Alcantara per l’abitacolo e Mario Levi Group per gli interni in pelle.

Inoltre, per la massima personalizzazione sono previsti il Programma Sviluppo e il Programma Ego che comprenderà anche la sigla GTXX con la scelta della numerazione da parte dell’acquirente al posto delle lettere XX. Infine, tra gli optional figurerà anche il dispositivo Avatar Driving System, con la funzione di copilota virtuale grazie all’intelligenza artificiale di Sistemevo.