Furti auto: oltre un milione di veicoli rubati in dieci anni

Dopo un anno di calo inevitabile dei furti, dovuti alla pandemia di Coronavirus, il dato riguardante i veicoli rubati in Italia è tornato inesorabilmente a crescere. Questo è quanto emerge dal Dossier sui Furti d’Auto, elaborato da LoJack Italia, società del Gruppo CalAmp che si occupa di recupero dei veicoli rubati, che ha studiato i dati forniti dal Ministero dell’Interno. Nei primi 5 mesi del 2021, infatti, i furti hanno subìto una discreta impennata, mentre la percentuale di recupero delle auto rubate nel nostro Paese diminuisce (38%). Aumenta in modo impegnativo il numero dei veicoli che, una volta sottratti, spariscono nel nulla.

I dati del 2020

Durante il 2020, complici le restrizioni alla circolazione e i controlli più serrati da parte delle forze dell’ordine, le sottrazioni di veicoli si sono fermate a quota 75mila unità (-24% rispetto al 2019), mentre i recuperi di quelle rubate hanno registrato una contrazione del 26%, passando dalle 38mila dell’anno precedente alle 28mila del 2020. Un calo che porta la quota dei veicoli rubati e poi recuperati al 37%. Quasi 2 auto rubate su 3 ormai non fanno ritorno al legittimo proprietario.

Negli ultimi dieci anni

Negli ultimi dieci anni, i veicoli rubati e mai recuperati hanno raggiunto la quota di 1.005.778 unità. All’interno di questo enorme numero, ben 682.805 sono autovetture, mentre la restante parte sono fuoristrada, moto/scooter, veicoli commerciali leggeri e mezzi pesanti. Tra le regioni con il più alto numero di furti d’auto spicca la Campania, seguita dal Lazio. Tra le meno virtuose anche Puglia, Sicilia e Lombardia.

Le auto più rubate

Nel 2020, la classifica dei modelli di auto più rubati, resta sostanzialmente invariata. Le prime 5 posizioni restano appannaggio di: Fiat Panda con 7.415 sottrazioni (oltre 1 vettura rubata su 10 è una Panda), Fiat 500 (6.889 unità sottratte), Fiat Punto (5.252), Lancia Ypsilon (2.930) e Volkswagen Golf (1.491). Grande attenzione da parte dei ladri anche nei confronti dei suv, con in testa tra i più rubati, il Nissan Qashqai, seguito dal Range Rover (1 su 10) e dalla new entry Hyundai Tucson.

I consigli utili

Durante il periodo estivo, quello dei viaggi e delle vacanze, è ben seguire dei consigli utili. Prima di tutto, non lasciare la vettura accesa e con le chiavi inserite; fai attenzione a dove si parcheggia; all’autogrill o nel parcheggio del centro commerciale chiudi la vettura a distanza tramite una smart key e controlla sempre manualmente l’avvenuta chiusura delle portiere, custodire, infine, l’auto in “card protector” per ‘proteggerla’ dagli attacchi dei ladri sempre più digitalizzati.