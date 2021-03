Formula E 2021, Ad-Diriyah: vincono De Vries e Bird

Si conclude il primo weekend di Formula E corso sul circuito di Ad-Diriyah, in Arabia Saudita, sotto al cielo notturno e alle luci artificiali per la prima. Si tratta anche della prima volta della FIA a tutelare e a gestire l’immagine della FE, giunta tuttavia alla sua settima stagione. In ogni caso, non è mancato lo spettacolo in pista, tra grandi battaglie e incidenti che hanno segnato l’andamento di tutta la corsa. Ma andiamo per gradi.

De Vries domina Gara-1

La gara di esordio del mondiale di Formula E 2021 è sotto il segno di Nick De Vries. Il pilota della Mercedes domina dal primo all’ultimo giro, dopo essere stato il più veloce delle prove libere e delle qualifiche antecedenti. Quello che accende la gara del sabato è la lotta per il secondo posto, che viene vinta da Edoardo Mortara, capace di regalare agli spettatori un sorpasso da antologia su Evans e Wehrlein (con incrocio annesso tra i due). Sul terzo gradino del podio sale anche la Jaguar di Mitch Evans, che nel finale soffia il posto a un buon René Rast. Pascal Wehrlein, scattato secondo al via con la sua Porsche, chiude mestamente al quinto posto.

Classifica dopo Gara-1

Nyck De Vries – Mercedes-EQ Formula E Team – 46’44.765; Edoardo Mortara – Venturi – 46’48.884; Mitch Evans – Jaguar Racing – 46’49.384; René Rast – Audi Sport Team ABT – 46’49.617; Pascal Wehrlein – Porsche Team – 46’52.727; Oliver Rowland – DAMS – 46’54.083; Alexander Sims – Mahindra Racing – 46’54.451; Stoffel Vandoorne – Mercedes-EQ Formula E Team – 46’54.738; Lucas Di Grassi – Audi Sport Team ABT – 46’55.854; Oliver Turvey – NIO Formula E Team – 47’00.283.

Bird vince Gara-2

Sam Bird è il mattatore della seconda gara stagionale, segnata e condizionata da una bandiera rossa. Il pilota inglese coglie il suo primo successo a bordo di Jaguar e conclude davanti a Robin Frijns su Virgin Racing e al campione del mondo in carica Antonio Felix Da Costa. Quest’ultimo è potuto salire sul podio, poiché Jean Eric-Vergne è stato penalizzato di 24” per non aver sfruttato il secondo attack mode. La gara si è poi congelata con la safety car che ha decretato la chiusura delle fasi di corsa, a seguito dello spettacolare e pericoloso incidente a catena tra Gunther-Evans-Lynn-Buemi.

Classifica Post Gara-2

Sam Bird – Jaguar Racing – 39’50.836; Robin Frinjs – Envision Virgin Racing – +2.194; Antonio Felix Da Costa – DS Techeetah – +6.900; Sergio Sette Camara – Dragon/Penske Autosport – +12.817; Nico Muller – Dragon/Penske Autosport – +13.924; Olivier Turvey – NIO 333 FE Team – +15.523; Oliver Rowland – Nissan e.dams – +16.389; Lucas Di Grassi – Audi Sport ABT – +20.216; Nick De Vries – Mercedes-Benz EQ Formula E Team – +22.482; Pascal Wehrlein – Tag Heuer Porsche Formula E Team – +25.395.

Classifica Piloti – Top 10

Nick De Vries – 32 Punti;

Sam Bird – 25 Punti;

Robin Frjns – 22 Punti;

Edoardo Mortara – 18 Punti;

Antonio Felix Da Costa – 15 Punti;

Mitch Evans – 15 Punti;

Oliver Rowland – 14 Punti;

René Rast – 13 Punti;

Sergio Sette Camera – 12 Punti;

Pascal Wehrlein – 11 Punti.

Classifica Costruttori