Formula E: ecco la bozza ufficiale del calendario 2021

La Formula E si appresta ad affrontare una nuova stagione, dopo il complicato campionato del 2020 in cui gli effetti della pandemia da Covid-19 si sono fatti sentire in modo prepotente. Metà del palinsesto della passata annata fu cancellato e Berlino col suo circuito dell’aeroporto di Tempelhof divennero il teatro di una piccola maratona nel mese d’agosto, utile per dare un senso a un mondiale che altrimenti sarebbe rimasto in sospeso. Archiviate le difficoltà del 2020, la FE propone in modo ufficiale il suo personalissimo calendario, il primo sotto l’egida della FIA ma non senza qualche perplessità.

FE che partirà dall’Arabia Saudita

La prima stagione di FE sottoscritta dalla FIA aprirà le sue porte in Arabia Saudita con il doppio appuntamento di Ad Diriyah, tra l’altro il primo della storia a disputarsi in notturna con l’illuminazione artificiale, dopo l’abbandono ufficiale delle tappe del Cile e del Messico. Per quanto riguarda il resto del palinsesto rimane tutto in sospeso, in attesa di osservare come si evolverà il problema legato al Coronavirus nelle varie zone designate.

Il programma originario avrebbe dovuto continuare con l’ePrix di Roma del 10 aprile per poi trasferirsi prima a Parigi e poi a Monte-Carlo, ma al momento la gestione della situazione pandemica così variabile impone una certa cautela sull’ufficializzazione degli impegni, anche alla luce delle difficoltà nell’allestire dei tracciati cittadini in cui sono necessarie delle “bolle anti-contagio”. In definitiva, la Formula E scatterà in modo ufficiale nella capitale saudita Riyadh in attesa di un nuovo calendario che sarà definito in tempi brevi e che potrebbe contenere soluzioni analoghe a quelle viste al Tempelhof di Berlino.

Il calendario in bozza