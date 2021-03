Formula 1: il ritorno di Porsche nel 2025?

La suggestione è di quelle che colpiscono direttamente al cuore gli appassionati di Formula 1 e più in generale di motorsport: Porsche in F1 a partire dal 2025. La Casa di Zuffenhausen non è nuova della competizione, avendo fornito in passato i suoi motori a molte scuderie, a cominciare dalla McLaren, ma manca nell’effettivo da molto tempo. La F1 ha bisogno di competizione, di rivalità e un giorno ritrovare un nome come Porsche fa luccicare gli occhi di chi vive con passione questo sport e può dare nuova linfa a tutto il circus. Per far sì che questo scenario diventi realtà, molto dipenderà dalla direzione dei prossimi regolamenti sui motori che dovranno essere introdotti nel 2025.

Molto dipenderà da alcuni fattori

Quindi per ritrovare Porsche in F1, molto dipenderà da quale sentiero vorrà intraprendere tutto il movimento. Secondo il vicepresidente di Porsche Motorsport, Fritz Enzinger, “sarebbe di grande interesse se gli aspetti della sostenibilità, come l’implementazione degli e-fuel, avessero uno sviluppo. Se questi aspetti dovessero essere confermati, li valuteremo in dettaglio all’interno del gruppo VW e discuteremo ulteriori passaggi”. Nel frattempo si vocifera che i biocarburanti e i combustibili sintetici possano essere parte attiva della F1 a partire proprio dal 2025. Secondo fonti interne, Porsche è stata coinvolta nella discussione sulle nuove regole del motore. Sempre Enzinger ha dichiarato: “Porsche e Volkswagen AG stanno osservando i regolamenti in continua evoluzione in tutte le corse automobilistiche rilevanti nel mondo, quindi anche quello che riguarda il nuovo regolamento per i motori di Formula 1 dal 2025”.

Rumors su Red Bull

Per tanto tempo si è parlato di un ritorno Porsche in Formula 1, addirittura fu proposto un concept di un motore V6 sviluppato a Weissach, ma ultimamente si sente spesso la voce di un possibile affiancamento a Red Bull, a partire dal 2025. Il Team austriaco nel frattempo curerà le proprio power-unit Honda in modo autonomo tra il 2022 e il 2024, grazie a una struttura attrezzata, tuttavia quando i regolamenti cambieranno nuovamente la squadra di Milton Keynes potrebbe affrancarsi a un motorista serio come Porsche.