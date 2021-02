Porsche Taycan: la sorpresa di Mark Webber ai clienti

Mark Webber ha preso parte allo sviluppo della Porsche Taycan. L’ex pilota australiano di Formula 1 (oggi ambasciatore della casa di Zuffenhausen) è il protagonista di un video che lo vede impegnato a fare la gioia di tre acquirenti dell’auto elettrica tedesca i quali, in attesa della consegna del loro esemplare, hanno ricevuto una bella sorpresa a casa, in Australia.

Effetto wow

Qui, Mark Webber si è presentato a loro insaputa con un esemplare di questo modello, spingendo a mille le pulsazioni del loro cuore. Un’anteprima coi fiocchi, destinata a fissarsi per sempre nei ricordi dei tre fortunati, che hanno potuto spezzare l’attesa del veicolo appena ordinato con un’esperienza ai limiti della realtà.

Brividi in pista

La cosa è stata organizzata da Porsche Cars Australia, che ha selezionato in modo assolutamente casuale i destinatari della sorpresa, immediatamente colpiti dallo stile e dalle prestazioni della Porsche Taycan, specie quando Mark Webber ha fatto vedere loro ciò che può fare in circuito. I volti dei futuri proprietari, immortalati nel video, dicono tutto, nel corso di una giornata ricca di emozioni e condita da una sana dose di adrenalina.

Un modello innovativo

Ricordiamo che la Porsche Taycan è la prima vettura full electric firmata Porsche. Nella sua versione più potente e prestazionale, ossia la Turbo S, è in grado di accelerare (con il Lauch Control) da 0 a 100 km/h in soli 2″8. Per raggiungere i 200 km/h con partenza da fermo ci vogliono invece 9″8. La velocità massima tocca quota 260 km/h.

La grossa coupè di Stoccarda mostra una natura agile e reattiva, anche se il modello non nasce con l’indole da purosangue da pista. Certo, le danze non sono come quelle di leggera auto da rally, ma la Porsche Taycan mostra di cavarsela bene nei contesti più sinuosi. Il debutto ufficiale del modello sulle strade dell’Australia è previsto per sabato 27 febbraio 2021.