Adrenalina, nuovi piloti e monoposto rivoluzionate: la stagione 2025 di Formula 1 prende il via dal 14 al 16 marzo sullo spettacolare Melbourne circuito, in Australia. Un weekend imperdibile che promette scintille per gli appassionati.

Programmazione e orari gara

Il GP Australia inaugura ufficialmente la stagione con un calendario denso di appuntamenti. Per gli spettatori italiani, gli orari saranno adattati al fuso orario. Diretta Sky su Sky Sport Uno e Sky Sport F1 garantirà una copertura completa, mentre TV8 differita offrirà qualifiche e gara per chi preferisce la televisione in chiaro.

Ecco il dettaglio degli orari:

Venerdì 14 marzo: Prove libere 1: 2:30 (Sky Sport F1) Prove libere 2: 6:00 (Sky Sport F1)

Sabato 15 marzo: Prove libere 3: 2:30 (Sky Sport F1) Qualifiche: 6:00 (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Replica qualifiche: 13:30 (TV8)

Domenica 16 marzo: Gran Premio: 5:00 in diretta (Sky Sport F1 e Sky Sport Uno) Gara in differita: 14:00 (TV8)



Il nuovo volto della griglia di partenza

Le aspettative sono altissime per questa stagione, grazie ai cambiamenti significativi tra i piloti e alle nuove monoposto. La Ferrari SF-25 scenderà in pista con una coppia esplosiva: Charles Leclerc e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.

La McLaren, dopo ottimi risultati nei test, punta al successo con Lando Norris e il talento locale Oscar Piastri. In casa Red Bull, il campione in carica Max Verstappen, alla ricerca del quinto titolo consecutivo, sarà affiancato dal giovane Liam Lawson. Infine, occhi puntati sulla Mercedes, che schiera George Russell e il promettente debuttante italiano Andrea Kimi Antonelli.

Come seguire l’evento di Formula 1

Per non perdere neanche un momento del weekend, ecco le opzioni disponibili:

Diretta integrale su Sky Sport Uno e Sky Sport F1

Streaming su SkyGo e NOW

Differita su TV8

La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, affiancato da Matteo Bobbi, Marc Gené e Ivan Capelli. Con nuove regole tecniche e piloti pronti a stupire, il GP Australia si prospetta un avvio entusiasmante per una stagione di Formula 1 ricca di sorprese e battaglie appassionanti.