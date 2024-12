La Ford Puma Gen-E segna una svolta nell’offerta dell’Ovale Blu, introducendo una versione full electric del popolare B-SUV. Prodotta nello stabilimento di Craiova, in Romania, questa variante affianca le versioni ibride senza sostituirle, proponendosi come un’opzione innovativa per chi desidera un veicolo elettrico pratico e tecnologico. Disponibile a partire da 32.950 euro per la versione base e 35.200 euro per l’allestimento Premium, la Puma Gen-E arriverà sulle strade nella primavera del prossimo anno.

Design e dimensioni: una personalità elettrica

Con una lunghezza di 4,21 metri, una larghezza di 1,81 metri e un’altezza di 1,56 metri, la Ford Puma Gen-E mantiene proporzioni compatte, ma introduce dettagli esclusivi. Il frontale si distingue per la calandra piena, incorniciata da un profilo nero che mette in risalto il nuovo logo Ford. I paraurti dedicati e i cerchi in lega, disponibili da 17 a 19 pollici, migliorano l’efficienza aerodinamica, mentre lo spoiler posteriore aggiunge un tocco sportivo. Tra le novità estetiche, spiccano due nuovi colori, Electric Yellow e Digital Aqua Blue, che enfatizzano la modernità del modello.

Interni tecnologici e comfort avanzato

La plancia della Puma Gen-E integra gli ultimi aggiornamenti introdotti con il recente restyling, arricchendosi di dettagli specifici. Il display digitale riconfigurabile da 12,8 pollici offre tutte le informazioni necessarie al conducente, mentre il touchscreen centrale da 12 pollici, dotato del sistema Sync 4, include connettività 5G, Android Auto e Apple CarPlay senza fili. Per gli amanti della musica, l’impianto audio premium B&O con 10 altoparlanti è di serie nella versione Premium.

Il comfort è ulteriormente migliorato dalla riorganizzazione degli spazi interni: la console centrale ridisegnata e la presenza di un vano anteriore (frunk) da 43 litri offrono soluzioni pratiche per il trasporto di piccoli oggetti. Inoltre, il nuovo GigaBox da 145 litri, posizionato sotto il piano di carico, è rivestito in materiale plastico lavabile con foro di scolo per l’acqua, ideale per utilizzi versatili.

Prestazioni e autonomia

Il cuore della Puma Gen-E è un motore elettrico da 168 cavalli e 290 Nm di coppia, che consente uno scatto da 0 a 100 km/h in 8 secondi e una velocità massima di 160 km/h. La batteria agli ioni di litio, con capacità netta di 43 kWh, garantisce un’autonomia di 376 km (364 km nella versione Premium). Con una colonnina HPC da 100 kW, il tempo di ricarica dal 10 all’80% è di soli 23 minuti, rendendola perfetta per spostamenti urbani e viaggi a medio raggio.

Sicurezza e innovazione sonora

La Puma Gen-E non si limita a prestazioni e tecnologia visiva. Il sistema e-sound, attivabile dal conducente, migliora l’esperienza di guida, garantendo sicurezza anche ai pedoni. Con la Ford Puma Gen-E, l’Ovale Blu dimostra di saper innovare nel segmento B-SUV, offrendo un prodotto completo e all’avanguardia che soddisfa le esigenze dei guidatori moderni.