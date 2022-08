La Ford Mustang toglie i pantaloni a un ragazzo [Video]

Quando sembra di averle viste tutte, arriva un video che spinge ancora più in alto il livello dell’idiozia immortalata. Nell’era social, purtroppo, la voglia di stupire prende spesso il sopravvento sul buonsenso. Nei fotogrammi si vede una Ford Mustang che, impegnata a fare dei donut, travolge un ragazzo, scaraventandolo a terra e strappandogli i pantaloni. Per fortuna il tizio non si è fatto troppo male. La tragedia, però, era dietro l’angolo. Solo un miracolo ha scongiurato il peggio.

Pratiche stupide, da non imitare

Il filmato non merita applausi o risate. Abbiamo deciso di pubblicarlo solo per esprimere il nostro disappunto verso simili show, che andrebbero assolutamente evitati nelle aree pubbliche, per i rischi che comportano. Chi proprio non riesce a resistere alla tentazione di disegnare delle ciambelle sul manto d’asfalto, punti sugli eventi organizzati dai professionisti, in un quadro di adeguata sicurezza. Il resto è follia.

Irresponsabilità sul ponte di comando

Scorrendo le immagini del video si vede una Ford Mustang impegnata nella pratica dei donut, in un’area di parcheggio di un centro commerciale di Sacramento, in California. Qui alcuni proprietari di muscle car si sono dati appuntamento per mettere in mostra i loro funambolismi, incuranti dei danni che possono cagionare agli altri. Il pubblico, accorso numeroso allo show, ci ha aggiunto la sua dose di irresponsabilità, cingendo in modo molto ravvicinato l’area d’azione.

Colpito dalla Ford Mustang

Uno dei tanti ragazzi presenti, per imitare pratiche già viste in altri filmati, si è posizionato a brevissima distanza dall’auto, per cercare di riprendere le operazioni dalla prima fila. Purtroppo per lui, la Ford Mustang lo ha colpito, buttandolo a terra come un birillo. Preso dall’euforia, il conducente della celebre auto statunitense non si è reso neppure conto di quanto combinato ed è andato avanti con lo show, senza mollare l’acceleratore. Le gambe del ragazzo scaraventato al suolo sono state così nuovamente colpite. Nel corso del nuovo contatto gli sono stati strappati i jeans (e non solo), per una scena quasi difficile da credere come reale, ma le cose sono andate proprio così.

Tragedia evitata per un soffio

Per fortuna il giovane investito si è subito allontanato dal “set”, tirandosi in piedi da solo. Gli altri, al posto di accertarsi del suo stato di salute, lo hanno circondato per riprenderlo coi loro smartphone: roba da lasciare senza parole. Se questa è la generazione del futuro, siamo messi proprio male. Il discorso, comunque, è complesso e meriterebbe approfondimenti in altre sedi. Qui ci limitiamo a tirare un sospiro di sollievo perché il giovane protagonista della disavventura è rimasto in vita, anche se forse molto dolorante. Speriamo nulla di grave. La polizia, per tutto il putiferio creato dallo show, ha arrestato diverse persone: ottimo!