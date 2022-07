Fa lo show con la Ford Mustang ma esce di strada [Video]

I conducenti delle Ford Mustang, specie in occasione dei raduni, amano liberare i cavalli delle loro muscle car. A volte lo fanno nei contesti meno appropriati: questo è già grave. Se poi si aggiunge l’incapacità di gestione del mezzo da parte di alcuni pseudo-piloti del modello, la faccenda si fa ancora più triste e pericolosa. Il video odierno ce ne offre una conferma.

L’azione ripresa da una camera

Protagonista delle riprese è il proprietario di un esemplare rosso che, dopo aver visto un compagno d’avventura concedersi una scodata controllata con la sua Ford Mustang bianca, cerca di imitarlo. Le sue doti di guida, però, non sono dello stesso livello. Diversa anche la quantità di energia scaricata sulle ruote posteriori dell’iconica vettura V8 americana. Basta un attimo e si compie la perdita di controllo.

Uso distorto della Ford Mustang

Il veicolo, gestito male e in modo pericoloso, oltretutto su una strada pubblica e trafficata, ondeggia fuori controllo e scivola a sinistra, sulla striscia erbosa che funge da spartitraffico. Nel filmato, pubblicato da Reddit, si vede un’auto della polizia procedere in direzione opposta, sull’altra carreggiata. Alla vista della scena, l’agente accende subito le sirene, fa un’inversione ad U e si precipita davanti alla Ford Mustang rossa. Non sappiamo che tipo di provvedimenti abbia preso, ma credo che ci sia andato pesante nei confronti dell’automobilista irrispettoso delle norme del codice della strada.

Tutti illesi, auto compresa

Per fortuna nessuno si è fatto male durante l’esercizio del funambolismo. Anche la muscle car a stelle e strisce dovrebbe aver preservato l’integrità della sua carrozzeria, per l’assenza di ostacoli fisici prima dell’area verde mediana, dove è piombata. Un colpo di fortuna per il suo conducente. Speriamo che questa lezione gli serva da monito per il futuro. La strada non è un campo per stuntman.