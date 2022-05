Ubriaco sulla Ford Mustang finisce sul palo della luce [Video]

Abbiamo visto, nel corso degli anni, diversi incidenti procurati da uomini al volante della Ford Mustang. Oggi ne aggiungiamo un altro alla serie. Anche in questo caso, ovviamente, la colpa non è dell’auto, ma del suo conducente, che si è messo alla guida in stato di ebbrezza. Il video, pubblicato dal dipartimento di polizia di Tallahassee (Florida), mostra cosa ha combinato il tizio.

Strage sfiorata

Partiamo col dire che, per fortuna, nessuno si è fatto male. Questo ci rende più sereni nella narrazione. Il rischio di una strage, infatti, era dietro l’angolo. Per fortuna la buona sorte ci ha messo il suo zampino. Incolpevole protagonista dei fatti, la celebre muscle car americana.

Dopo aver alzato troppo il gomito, l’incauto guidatore si è messo al volante della sua Ford Mustang. Non avendo il pieno controllo di sé e del mezzo, è piombato contro un palo della luce. A scongiurare il peggio, come dicevamo, ci ha pensato la fortuna: l’auto, infatti, è finita sul tirante, che ha smorzato l’energia cinetica, evitando un impatto frontale contro il palo, i cui esiti sarebbero stati ben più preoccupanti.

Il conducente della Ford Mustang blu è illeso

Come mettono in evidenza quelli di Carscoops, anche gli abitanti delle case limitrofe sono stati graziati, perché l’abbattimento del traliccio avrebbe potuto avere delle implicazioni poco felici per loro. La situazione era potenzialmente molto pericolosa, ma grazie a Dio le cose sono andate tutto sommato bene, a parte per la povera Ford Mustang.

Un esempio da non seguire

Quest’ultima dovrà trascorrere un po’ di tempo in officina, ma visto la scenario che si poteva prefigurare, il ricovero dal meccanico può essere visto come il male minore. Speriamo che l’episodio raccontato possa sensibilizzare gli automobilisti sui temi della sicurezza e della salvaguardia della salute personale e pubblica.