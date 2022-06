Ford Maverick camperizzato in fai da te: ha davvero tutto

Il Ford Maverick è un modello che immediatamente, fin dal suo primissimo lancio, ha riscosso un successo clamoroso, infatti il pick-up dell’Ovale ha spopolato in Nord America tanto che in un primo momento la Casa madre decise di sospendere le ordinazioni per poter terminare le consegne dei modelli già richiesti. Questo veicolo è talmente versatile e pratico che si dimostra ideale per ogni situazione, ma c’è chi ha deciso di renderlo ancora più particolare, trasformandolo in un vero e proprio camper. I protagonisti di quest’ultima versione sono quelli del canale YouTube “WanderingTheWeekend – Justin & Amber”, che hanno filmato passo dopo passo la conversione del pick-up in camper.

Una trasformazione fai da te

I video sul canale YouTube mostrano la personalizzazione del veicolo a stelle e strisce fatta in modo autonomo dal proprietario Justin. Nonostante non ci fosse tantissimo spazio a disposizione, viste le ridotte dimensioni del cassone del Maverick, Justin è riuscito a costruire una specifica struttura in alluminio tagliata al laser, saldata con tecnologia TIG e verniciata a polvere su cui poggia la tenda pop-up con un letto da 2,44 metri.

Un piccolo camper attrezzato di tutto

Tra le cose essenziali non manca niente, infatti sono presenti un frigorifero, un lavandino e una toilette portatile. Il pacchetto viene completato da pannelli solari da 400 watt, una batteria al litio da 100 ampere, un serbatoio dell’acqua in acciaio inossidabile da 53 litri e uno scaldabagno in acciaio inossidabile da 11,4 litri.

Ford Maverick camper: solo 300 kg in più

Il Ford Maverick di Justin sulla bilancia ha un valore differente rispetto alla versione standard, infatti tutte quelle modifiche hanno apportato un aumento del peso di ben 317 kg, supportato senza troppa fatica dal veicolo dell’Ovale Blu data la capacità di carico utile di 680 kg. Sicuramente cambia il consumo del mezzo, il proprietario ha affermato che adesso il Maverick camper percorre circa 9,4 km con un litro di benzina, rispetto ai 12,3 km/l dichiarati da Ford. Questa versione adotta il motore 4 clindri Ford EcoBoost da 250 CV e 376 Nm e la trazione integrale.