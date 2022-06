Ford ha presentato una versione speciale del suo fuoristrada Bronco, realizzata per celebrare il Pride Month. Quest’esclusiva versione della 4×4 d’Oltreoceano dedicata alla comunità LGBT è stata presentata per la prima volta lo scorso fine settimana al Memphis Pride Fest e parteciperà anche alla parata del Motor City Pride di Detroit l’11 e 12 giugno e al Block Party presso l’Ann Arbor YMCA, il 25 giugno.

Ford Bronco con livrea arcobaleno

A catturare immediatamente l’attenzione è la finitura esterna che include un grande arcobaleno dipinto su entrambi i lati, oltre a una finitura oro maculata. Il tema dai colori vivaci continua sul retro con un paio di adesivi dai colori vivaci presenti anche sui finestrini laterali posteriori.

Questa non è la prima volta che Ford presenta un veicolo speciale per celebrare il Pride. Nell’agosto dello scorso anno, infatti, la casa automobilistica ha presentato una speciale Ranger Raptor con una finitura esterna molto simile, creata in risposta a un commento omofobo lasciato sui social media di Ford in cui qualcuno ha descritto la tinta blu del fuoristrada come “molto gay”.

“È importante che le aziende mostrino sostegno ai clienti e ai dipendenti LGBTQ”, ha affermato Mutrynowski, che lavora in Ford da sette anni. “Tratta i clienti come una famiglia. Siamo qui e supportiamo.”

Ford Bronco Raptor

Sebbene questa Bronco sia, così com’è, notevole, sarebbe stata ancora più sorprendente se si fosse basata sulla variante di punta del Bronco Raptor. Svelata a gennaio, questa variante si basa sulla Bronco standard e aggiunge 9,8 pollici (25 cm) di larghezza extra. È inoltre alimentata da un motore V6 EcoBoost da 3,0 litri che eroga 418 CV e 596 Nm di coppia, abbinato a un cambio automatico a 10 velocità che alimenta tutte e quattro le ruote.

Ford non ha solo equipaggiato la Bronco Raptor con un nuovo motore, ma ha anche montato nuovi ammortizzatori che aumentano la corsa delle ruote. Presenta anche ammortizzatori Fox con valvole interne e bracci di controllo Ford Performance.