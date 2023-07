Ford Fiesta potrebbe tornare sul mercato come veicolo elettrico

Ford Fiesta nei giorni scorsi ha dato ufficialmente l’addio dopo 47 anni con le ultime unità prodotte a Colonia in Germania presso lo stabilimento di Ford. L’auto non avrà una nuova generazione, tuttavia nelle scorse ore si è aperto uno spiraglio circa un suo futuro ritorno. Parlando con Automotive News, il capo di Ford Europa, Martin Sander, ha affermato che Ford ha una partnership molto costruttiva e positiva con Volkswagen e che non esclude che in futuro la celebre berlina compatta possa tornare sul mercato in versione completamente elettrica proprio grazie a questa collaborazione con Volkswagen.

In futuro non è escluso il ritorno di Ford Fiesta in versione completamente elettrica

La futura Ford Fiesta elettrica dunque potrebbe nascere su piattaforma Volkswagen MEB Entry. Al momento però non c’è ancora nulla di sicuro e se davvero questo ritorno si concretizzerà comunque passeranno diversi anni prima che ciò accada per davvero. Ricordiamo che la piattaforma MEB Entry ha fatto il suo debutto come base del concetto Volkswagen ID 2all, una berlina elettrica compatta che può essere considerata una erede della Volkswagen Golf. L’azienda sta inoltre preparando una versione elettrica della Ford Puma su piattaforma ICE adattata, che sarà anche alla base di una versione elettrica del nuovo Ford Tourneo Courier e Ford Transit Courier. Vedremo dunque che novità arriveranno in proposito da Ford nei prossimi mesi.