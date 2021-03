Ford F-150 Responder: il pick-up indossa la divisa della Polizia USA

La Casa dell’Ovale blu ha presentato il nuovo Ford F-150 Responder, versione speciale del più apprezzato e venduto pick-up americano, allestito in maniera specifica per la polizia degli Stati Uniti. Definito dalla Ford come “l’unico pick-up americano costruito appositamente per l’inseguimento”, l’ F-150 Responder sfoggia un completo e tecnologico allestimento studiato appositamente per aiutare gli agenti di polizia a svolgere il loro quotidiano e difficile lavoro sulle strade d’America.

Ford F-150 Responder, novità per la Polizia USA Ford F-150 Responder, novità per la Polizia USA Ford F-150 Responder, novità per la Polizia USA Ford F-150 Responder: le immagini ufficiali Guarda un'altra fotografia →

Ecoboost da 400 CV

Questo speciale F-150 si basa sulla versione SuperCrew ed è equipaggiato con il potentissimo propulsore Ecoboost 3.5 litri da 400 CV, scaricati sulla trazione integrale e gestiti dalla trasmissione automatica a 10 rapporti. Forte di un telaio in acciaio di derivazione militare, abbinato ad una leggera carrozzeria realizzata in alluminio, il Responder può raggiungere una velocità di punta di circa 160 km/h e trainare con la sua forza fino a ben 3,2 tonnellate.

Dotazione specifica

Le novità tecniche che porta in dote l’F-150 Defender riguardano l’impianto frenante potenziato chiamato a intervenire su nuovi pneumatici appositamente sviluppati per la guida in off-road. Tutta l’apparecchiatura di bordo, come ad esempio il rilevatore di velocità, il computer e la radio collegati alla centrale operativa, sono alimentati da un alternatore ad alta potenza. L’abitacolo sfoggia sedili con rivestimenti ad alta resistenza, un divisorio tra la zona anteriore e quella posteriore del veicolo e pavimento rivestito in vinile pe runa più facile pulizia.