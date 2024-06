Dopo il record ottenuto con il SuperVan 4.2 nel 2023, Ford Performance torna alla Pikes Peak International Hill Climb con un altro modello elettrico di punta: il Ford F-150 Lightning SuperTruck. Questo veicolo è frutto della collaborazione tra Ford Design e Stard Advanced Research and Development e promette di migliorare le già eccezionali prestazioni del suo predecessore.

L’F-150 Lightning SuperTruck è stato progettato per eccellere in questa storica competizione grazie a componenti aerodinamiche avanzate che generano un carico di 2.720 kg a 240 km/h. Il veicolo è equipaggiato con motori elettrici ottimizzati e un powertrain che include tre motori e una batteria con celle NMC Ultra-High Performance, in grado di erogare oltre 1.400 cavalli di potenza.

L’aerodinamica è un elemento chiave del design del SuperTruck. È dotato di un’ala anteriore a triplo elemento, diffusori laterali, diffusore posteriore e un’ala posteriore multi-elemento, tutte componenti progettate per massimizzare il carico aerodinamico. Inoltre, il veicolo è equipaggiato con freni carboceramici, pneumatici Pirelli P-Zero montati su ruote forgiate in magnesio e un sistema di sospensioni completamente personalizzato, per garantire prestazioni ottimali su ogni curva del percorso di Pikes Peak.

Alla guida del SuperTruck ci sarà Romain Dumas, un veterano della Pikes Peak International Hill Climb e detentore del record assoluto della competizione. Dumas, alla sua nona partecipazione e seconda con Ford Performance, ha espresso grande entusiasmo per il progetto e fiducia nelle capacità del nuovo veicolo. Durante i test, l’F-150 Lightning ha superato le sue aspettative, aumentando l’ottimismo del team per il raggiungimento dei loro obiettivi.

La partnership con Stard, già avviata con il SuperVan 4.0, continua ad essere cruciale per lo sviluppo del design e dei controlli del gruppo propulsore del SuperTruck. Il Direttore Globale di Ford Performance ha sottolineato l’importanza della ricerca e dello sviluppo effettuati in condizioni estreme per offrire ai clienti i migliori veicoli possibili.

Fin dal 1916, Ford ha affrontato la sfida di Pikes Peak, iniziando con la leggendaria Model T. Quest’anno, con l’F-150 Lightning SuperTruck, Ford mira a superare il record del 2023 stabilito dal SuperVan 4.2, che completò la corsa in 8 minuti e 47,682 secondi.