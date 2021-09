Ford Bronco: sarà commercializzata anche sul mercato europeo?

Nell’ultima intervista rilasciata ad Auto Express, l’amministratore delegato Jim Farley di Ford Motor Company ha dichiarato che la fuoristrada Ford Bronco, sull’onda del successo registrato oltreoceano, potrebbe raccogliere consensi anche sul mercato europeo.

Contro Wrangler e Defender

Il manager non ha aggiunto altre dichiarazioni, ma è facile ipotizzare che la fuoristrada Ford Bronco non sfigurerebbe in Europa, vista anche la presenza delle dirette concorrenti Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Tuttavia, non dovrebbe essere proposta con le motorizzazioni già previste sul mercato statunitense, ovvero i propulsori a benzina 2.3 EcoBoost da 300 CV e 2.7 EcoBoost da 330 CV di potenza, senza dimenticare la futura versione sportiva Raptor con il motore a benzina 3.0 EcoBoost da 400 CV di potenza.

Ipotesi Plug-In Hybrid?

Sul mercato europeo, la fuoristrada Ford Bronco potrebbe essere disponibile solo nella configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida da 367 CV di potenza complessiva e 680 Nm di coppia massima, ma anche nella sportiva declinazione Raptor da 457 CV di potenza complessiva e 825 Nm di coppia massima. Infine, non è esclusa la versione Lightning a propulsione elettrica.