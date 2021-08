Ford Bronco Riptide Concept: inedito allestimento e accessori

A poco più di un anno dalla presentazione della nuova serie, Ford Bronco (veicolo fuoristrada-simbolo per l’Ovale Blu e, in nord America, eterno competitor nei confronti di Jeep Wrangler) adotta un inedito “vestito” da spiaggia. Un “bikini” (visto che il veicolo si presenta abbondantemente spogliato) adatto al lifestyle della West Coast, non a caso pensato per i surfisti. Questi sono, in buona sostanza, i contenuti alla base del progetto Riptide, un concept che i tecnici di Dearborn hanno sviluppato sulla nuova edizione dell’iconico offroad Ford.

“Base di partenza” di Ford Bronco Riptide Concept – che, è bene ribadirlo, risulta essere un esercizio di stile per mettere in evidenza l’ampio catalogo di accessori aftermarket (più di 200 articoli) messi a disposizione da Ford per l’allestimento personalizzato di Bronco 2021 – è la declinazione a 4 porte provvista del kit Sasquatch specifico per enfatizzare le caratteristiche fuoristrada della vettura.

Il “capitolato” di preparazione

Il “target” di cliente-tipo potenzialmente interessato a questa preparazione è stato individuato, come rivela Missy Coolsaet, che opera nella Divisione Trim and Color Design per Ford Bronco, in “Un appassionato che ama l’aria aperta e lo stile di vita libero della Costa Ovest. Volevamo che questa Concept dimostrasse come gli acquirenti possano essere in grado di personalizzare il proprio veicolo, dunque consentire a varie fasce di clienti come il loro futuro acquisto possa essere configurato”.

Di seguito il dettaglio delle dotazioni.

Tinta carrozzeria Velocity Blue;

Pneumatici “Mud” da 25” montati su un set di cerchi da 17” con anelli di bloccaggio Ford Performance disponibili a richiesta;

Sospensioni ad elevata escursione con ammortizzatori Bilstein;

Sistema Bronco Terrain Management System con sette modalità di guida progettate per garantire la migliore guidabilità del veicolo su qualsiasi tipo di terreno;

Blocco elettronico Dana AvanTEK per i differenziali anteriore e posteriore;

Tendalino Bestop a maglia;

Portabiciclette Yakima con una mountain bike santa Cruz;

Barra luminosa “Rigid” a Led;

Impianto di illuminazione offroad supplementare collocato sugli specchi retrovisori;

Nuovo paraurti anteriore in acciaio;

Barre di protezione al posto delle porte;

Barre portatutto trasversali dedicate e di facile installazione;

Rivestimento sedili in ecopelle a finitura bicolore Black Onyx e Dark Space Grey;

Rivestimento in gomma lavabile per il pavimento.

Gran parte di questi accessori, fatta esclusione per il paraurti anteriore che è allo stadio di prototipo, sono in vendita, pronti per equipaggiare la nuova lineup Ford Bronco 2021 (proposta nelle configurazioni a due ed a quattro porte).

Motorizzazione

Sotto al cofano, Ford Bronco Riptide viene equipaggiato con l’unità motrice 2.7 EcoBoost abbinata al cambio automatico SelectShift a dieci rapporti e provvista dei sistemi di assistenza attiva Trail Control, Trail One-Pdeal Drive e Trail Turn Assist.