Ford Bronco 6×6: svelato il nuovo “mostro” off-road

L’ultima generazione del Ford Raptor vanta una gamma decisamente ampia e completa che comprende ben due passi di carrozzeria, varianti chiuse e convertibili e una versione ad alte prestazioni denominata Raptor. Ora però, grazie al preparatore americano Apocalypse Manufacturing, l’offerta del fuoristrada “made in Usa” potrebbe ulteriormente allargarsi con una nuova e prepotente versione, caratterizzata niente di meno dall’uso di ben 6 ruote motrici.

Ispirato alla Mercedes-AMG G63 6×6

L’azienda con sede in Florida ha realizzato questo inarrestabile “mostro” su base Bronco, dotato di ben 3 assi chiamati a muovere 6 enormi pneumatici “all terrain” Milestar Patagonia da 37”. Non manca anche un sistema di sospensioni rivisto che ha permesso di aumentare l’altezza del baricentro di 10 mm. Purtroppo sono state diffuse poche informazioni su questo inedito veicolo off-road che ricordiamo ha tanti precedenti, primo fra tutti la Mercedes-AMG G63 6×6.

Off-road all’ennesima potenza

Il preparatore è intervenuto ovviamente sul telaio che è stato opportunatamente allungato per poter istallare il terzo asse supplementare, arrivando così ad una lunghezza totale del mezzo di ben 5,77 metri.

Per quanto riguarda il propulsore, sotto il cofano di questo super Bronco si nasconde la motorizzazione più potente disponibile in gamma, ovvero il V6 EcoBoost da 2.7 litri da 310 CV, modificato opportunamente per sviluppare la bellezza di 400 CV, in modo da supportare al meglio l’aggravio di peso derivanti dalle modifiche strutturali e meccaniche che ha subito l’off-road statunitense. Non ancora definito il costo finale di questa modifica, anche se Apocalypse Manufacturing ha precisato sul suo sito web che il Bronco 6×6 sarà proposto in varie versioni, con prezzi compresi tra 155 e 250mila dollari.