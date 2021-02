Prodotta dal 2013 al 2016 in appena 100 esemplari, la Mercedes G 63 AMG 6×6 è uno dei pick-up più estremi e stupefacenti mai realizzato dal settore automotive. Parliamo di un “mostro” dotato di ben sei ruote motrici, di un enorme cassone rivestito in legno teak e caratterizzato da interni lussuosi ed opulenti.

544 CV per 3,85 tonnellate

A spingere questo enorme veicolo ci pensa un poderoso V8 biturbo in grado di sviluppare la bellezza di 544 CV e 788 Nm di coppia, il tutto gestito dal cambio automatico 7G-Tronic. Questi numeri sono in grado di proiettare il pick-up da 0 a 100 km/h in appena 6 secondi: si tratta di un dato a dir poco sensazionale se si pensa che la G 63 AMG 6×6 è lunga ben 5,87 metri e pesa addirittura 3,85 tonnellate.

Solo 240 km sulle spalle

Ora, uno degli ultimi 100 esemplari prodotti – realizzato nel 2015 – è stato messo in vendita dal celebre dealer tedesco Mechatronik, specializzato in auto esotiche e particolarmente costose. La G 63 AMG 6×6 in questione si presenta pari al nuovo e con appena 244 km alle spalle.

Opulenta e inarrestabile

All’esterno la vettura sfoggia una livrea monocolore in beige metallizzato, mentre all’interno dell’abitacolo troviamo lussuosi rivestimenti in pelle bicolore nera e marrone chiaro. Nonostante le finiture da ammiraglia, questo veicolo è decisamente inarrestabile, non solo per le sei ruote motrici, ma anche per l’uso di componenti specifici per l’off road più estremo, come gli assali a portale e il comando di regolazione della pressione pneumatici (da 37″ su ruote da 18″), senza dimenticare l’altezza di guado che raggiunge quota un metro.

Bene rifugio

Considerando le condizioni impeccabili, la rarità del mezzo e la percorrenza minima di chilometri, Mechatronik chiederà al futuro proprietario di questa sfavillante Mercedes G 63 AMG 6×6 di staccare un cospicuo assegno di ben 1.037.659 euro.