Ford: acrobazie e tanta adrenalina con la Puma Hybrid Rally1 [Video]

La Ford Puma Hybrid Rally1 è la protagonista di un video molto spettacolare rilasciato dal marchio dell’ovale blu per celebrare il traguardo del milione di auto prodotte in 12 anni nello stabilimento di Craiova, in Romania. Scorrendo i fotogrammi, si notano i preparativi della festa, ma questa si è fatta decisamente più interessante quando è entrata in scena la nuova arma da gara. Ne derivano delle immagini spettacolari, in stile Gymkhana di Ken Block. Al volante dell’auto c’è in questo caso Adrien Fourmaux, del team M-Sport Ford World Rally (WRT).

Il filmato, di grande presa emotiva, è diventato subito virale sul web, per i contenuti altamente scenografici. Nella sua trama c’è spazio per l’azione estrema ed anche per l’ironia. Un’ottima miscela, che gioca a suo favore.

Il ruolo principale, nel cast, è ovviamente della Ford Puma Hybrid Rally1, destinata ad affrontare le insidie del WRC (World Rally Championship) 2022. Questa ibrida plug-in è la prima auto da competizione elettrificata del marchio. La spinta fa capo a un motore EcoBoost sovralimentato da 1.6 litri, che opera in sinergia con un cuore elettrico da 100 kW e batteria da 3.9 kWh. Nel video emerge la vigorosa forza del gruppo propulsivo. A voi i fotogrammi. Buona visione!