Folle trasloco con una montagna di oggetti sulla Fiat 147 [Video]

Un video, diventato presto virale nei social, mostra una Fiat 147 del 1979, versione brasiliana della 127, caricata come un mulo da soma. La piccola berlina a due volumi è stata scelta per un trasloco che avrebbe messo a disagio anche un piccolo camion. Sul tetto dell’auto, infatti, il proprietario ha piazzato un frigorifero, una lavatrice, un forno ed altro ancora. Roba da non crederci. Lo stupore ha pervaso anche i passeggeri di un’altra vettura, uno dei quali ha immortalato la scena, tra fragorose risate e battute ad alto indice di ironia.

Teatro delle riprese, la località di Barreiros, in Brasile. Qui l’uomo al volante della Fiat 147 si è concesso la stravagante impresa, che ha catalizzato gli sguardi dei presenti. L’utilitaria sembra aver retto bene gli sforzi, ma la colonna di elettrodomestici e pezzi d’arredo messi sopra avrebbe potuto creare qualche guaio. Immaginate cosa sarebbe successo se l’auto si fosse ribaltata, per una curva affrontata allegramente o per un vigoroso colpo di vento. Oppure se le corde usate per imbrigliare il carico non avessero retto a dovere.

Per quanto in video la cosa possa sembrare divertente, non c’è dubbio sul fatto che la condotta sia da censurare in modo severo, sia perché non rispetta il codice della strada, sia perché i rischi ad essa connessa sono molto elevati. Quando si viaggia sulla rete viaria, bisognerebbe essere responsabili: il tizio con la Fiat 147 non ha dato una buona prova su questo fronte. Anche se, probabilmente, non aveva soldi a sufficienza per chiamare una ditta specializzata, questo non legittima il suo comportamento. Poteva comunque trovare un sistema meno avventuroso per il trasloco. Voi che ne pensate?

Fonte | Corriere dello Sport