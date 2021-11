Come non trasportare oggetti ingombranti su una Bentley Cabrio [Video]

Il video odierno mostra un trasporto speciale su una Bentley Continental GT Convertible di seconda serie. Non si capisce se si tratti di un quadro o di un piccolo tavolo, ma poco importa. Quello che cattura l’attenzione è il modo in cui viene trasferito questo oggetto ingombrante. Scorrendo i fotogrammi si nota infatti la sua disposizione alle spalle dei sedili anteriori, con un povero tizio a sostenerlo dal divano posteriore, quasi schiacciato dalla sua presenza e dal vento che vi agisce contro.

Le riprese del video, pubblicato su Instagram, sono state effettuate nel Regno Unito. Viene naturale interrogarsi sulle ragioni del sacrificio imposto al povero soggetto che si trova sui posti posteriori, che sta violando anche il Codice della Strada dal momento che non è seduto al suo posto con le cinture allacciate. Quando si parla di una Bentley Continental GT Convertible la mente corre verso concetti come ricchezza, classe, stile, sportività. Nel trasloco in esame sembra che la classe e lo stile abbiano qualche piccola lacuna.

Ci si chiede come mai per un carico del genere non si siano scelte opzioni diverse, come l’uso di un veicolo più appropriato o la consegna a domicilio. I soldi dovrebbero servire a rendere più facile la vita, specie quando non mancano in banca…e penso che non manchino a chi può permettersi un’auto W12 da 6 litri e 590 cavalli di potenza, il cui prezzo di listino era nell’ordine dei 274 mila euro. Ma non tutti la pensiamo allo stesso modo.

By: taylor._v (TikTok)