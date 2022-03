Trasloco in Ferrari: la 458 Spider trasporta il letto [Video]

Usare una Ferrari 458 Spider per trasportare un letto è una cosa che stona totalmente con lo spirito e la missione della nota supercar del “cavallino rampante”. Qualcuno, però, non si è posto il problema, come documenta il video odierno. Scorrendo i fotogrammi, si vede la “rossa” impegnata nell’insolita missione. Ovvio che un filmato del genere sia diventato presto virale.

Utilizzare una vettura di questo lignaggio per esigenze quotidiane, come il trasloco di pezzi d’arredo, fa molto male agli appassionati del marchio emiliano, che si aspetterebbero un uso diverso di un simile gioiello. Più facile immaginare la Ferrari 458 Spider mentre sfoggia il suo splendore su strade sinuose e piacevoli da guidare oppure in contesti raffinati come le vie dello shopping più esclusive o in ambienti legati al motorsport come le piste.

Evidentemente il proprietario dell’esemplare immortalato nel video ha un’altra visione delle cose. In lui sembra non avere molta presa il blasone del marchio italiano e il rispetto dei valori storici da questo portati in dote. Non è la prima volta che si assiste a una scena del genere, con per protagonista un’auto sportiva di Maranello. Qualche tempo fa era stata pizzicata una Testarossa, con un gigantesco televisore fissato sul cofano motore.

Vedere una Ferrari 458 Spider trattata in questo modo fa male. Stiamo parlando di un gioiello Made in Italy, che permette di vivere a cielo aperto le emozioni di un magnifico motore V8 aspirato con 570 cavalli di potenza. Un cuore strepitoso, il cui vigore è accompagnato da musicalità meccaniche di altissimo livello, in un quadro dinamico e stilistico votato all’eccellenza.