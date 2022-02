Folle sfida in autostrada: Ferrari 812 Superfast finisce tamponata [Video]

Brutto incidente per una Ferrari 812 Superfast sulla Route 6, una delle più importanti autostrade d’Israele. Nel video si vede la supercar del “cavallino rampante” che procede a ritmo molto spedito, sulla corsia destra, con una Seat Cupra a pochi metri di distanza dalla sua coda. Sembra una gara clandestina improvvisata, una sfida a suon di sorpassi, con un pericoloso slalom fra gli altri veicoli presenti sull’affollata arteria viaria. La scena è ripresa dalla dashcam di una terza vettura, che procede tranquillamente, nel pieno rispetto dei limiti di velocità.

A un certo punto delle riprese si vede una delle due auto in gara rallentare in modo repentino: un camion, che procede a bassa andatura, impone una brusca manovra di evitamento. Poco dopo si alza al cielo una nube di fumo: il postumo di un crash. Pare che la Ferrari 812 Superfast abbia colpito parzialmente il mezzo pesante.

La Seat Cupra, invece, non è riuscita ad evitare il posteriore della “rossa“, finendo contro un muro. Notevoli i danni per l’auto spagnola, che nell’impatto ha perso gran parte dell’anteriore. Anche la Ferrari è conciata male. I conducenti delle due vetture sono stati condotti in ospedale. Per fortuna le loro ferite sono lievi. Nessun altro automobilista è rimasto coinvolto nell’incidente. Anche questo un miracolo. A voi le immagini offerte dal video.