Fisker Ronin: 965 km di autonomia per la sportiva che sarà svelata il 3 agosto [TEASER]

Fisker Ronin è il nome di una cabriolet a quattro porte GT, con quasi 1000 km di autonomia che sarà svelata dalla casa automobilistica il prossimo 3 agosto come anticipato su Instagram dal suo fondatore Henrik Fisker. Quest’ultimo ha pure pubblicato una nuova immagine teaser che mostraà come sarà la futura super car elettrica che comunque non entrerà in produzione prima del 2025.

Il 3 agosto il debutto della nuova Fisker Ronin: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Fisker si riferisce all’auto come a una gran turismo e nel 2022 aveva dichiarato che avrebbe preso la forma di una decappottabile a quattro porte. Questo teaser mostra Fisker Ronin con il suo hardtop chiuso ma possiamo vedere le linee di chiusura dove probabilmente l’hardtop si dividerà in due prima di ripiegarsi in uno spazio di stivaggio sotto il decklid. Nella parte posteriore, possiamo vedere che questa auto elettrica ha una semplice barra luminosa a LED simile a quella della Porsche Taycan. Il cofano ha anche due prominenti estrattori d’aria per favorire il raffreddamento e l’aerodinamica.

Fisker Ronin dovrebbe essere dotato di tre motori elettrici e potrebbe essere in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2 secondi. Per quanto riguarda il prezzo, ovviamente al momento non vi sono notizie ufficiali ma si vocifera che si possa partire da circa 190 mila euro. Per quanto riguarda la tecnologia, Henrik Fisker scrive solo che l’auto dovrebbe essere “super veloce” e avrà spazio per cinque persone. Il prossimo 3 agosto conosceremo tutti i dettagli e le specifiche di questa nuova vettura di Fisker.