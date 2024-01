Fiat Topolino Dolcevita: aperti gli ordini in Italia

Finalmente da ieri in Italia è possibile ordinare anche la nuova Fiat Topolino Dolcevita. Si tratta della versione aperta del quadriciclo elettrico che Fiat ha presentato ufficialmente lo scorso 4 luglio al Lingotto di Torino insieme alla Fiat 600. Il prezzo è lo stesso della versione chiusa. Si parte dunque da 9.890 euro. Tra l’altro con Stellantis Financial Services sarà possibile mettersi alla guida di questo veicolo con rate da 39 euro al mese e un acconto di 2.582 euro.

Da ieri sono stati aperti gli ordini in Italia per la nuova Fiat Topolino Dolcevita, versione aperta del quadriciclo elettrico

Fiat Topolino Dolcevita presenta le stesse caratteristiche della versione chiusa con una lunghezza di 2,53 m, una velocità massima di 45 km/h e la presenza di una batteria da 5,4 kWh che garantisce un’autonomia fino a 75 km in città. La versione aperta si distingue per i cordoni in stile nautico e il battitacco con logo Dolcevita. Inoltre, sul sito web o dai concessionari FIAT, si possono trovare accessori opzionali per tutti i gusti. Qui si possono comprare cinque diversi oggetti perfettamente in linea con lo stile della Topolino: una capiente borsa portaoggetti, ventilatore USB, altoparlante Bluetooth, borraccia termica per bevande calde e fredde e due coprisedili che, se serve, si cambiano in comodi e morbidi teli da mare. Tutti, naturalmente, in Verde Vita.

Giuseppe Galassi, Managing Director Fiat & Abarth in Italia ha dichiarato: “Con la versione Dolcevita, la Topolino si presenta come una vera rivoluzione nel campo della mobilità urbana, adottando con entusiasmo un approccio smart e sostenibile. Con Topolino abbiamo avviato un nuovo processo di acquisto e consegna a domicilio semplificato, basato sulle piattaforme di e-commerce più famose. E per coloro che sono abituati al rapporto quotidiano con il proprio concessionario, la nuova Topolino è esposta negli showroom italiani della Rete Fiat, offrendo così a tutti la possibilità di ammirare da vicino la qualità e la bellezza della nuova icona della mobilità urbana sostenibile, per poi finalizzarne l‘acquisto anche grazie alla competenza e professionalità delle concessionarie italiane sempre fondamentali nell’esperienza dei nostri clienti”.