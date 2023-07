Fiat Punto crossover: l’auto doveva arrivare nel 2013 ma fu messa da parte

In occasione della presentazione delle nuove Fiat 600e e Topolino, il responsabile dei nuovi prodotti Fiat, Antonio Massacesi, ha rivelato che nel 2013 la principale casa automobilistica italiana era stata molto vicina ad offrire una sostituta di Fiat Punto. Questa sarebbe stata un crossover compatto che è stato mostrato sempre ieri in una immagine teaser inedita. Questa idea era nata all’allora numero uno di FCA, l’amministratore delegato Sergio Marchionne il quale pensava che nel segmento B non ci sarebbe più stato spazio per una hatchback, ma che la sua azienda avrebbe dovuto puntare su un crossover. Tuttavia alla fine il progetto fu accantonato.

Mostrato il teaser di una Fiat Punto crossover che sarebbe dovuta arrivare nel 2013

Marchionne riteneva il segmento B poco redditizio e troppo competitivo. Non a caso nel 2018 è stato proprio lui a decidere l’addio di Fiat a questo segmento con l’uscita di produzione di Fiat Punto. 5 anni prima però il CEO aveva pensato di sostituire il modello con una versione crossover. Questa fu considerata non abbastanza redditizia e dunque il progetto non si concretizzò. Infatti era necessario realizzare una nuova piattaforma ma l’investimento era troppo elevato e questo socraggiò Marchionne che alla fine disse di no al progetto che era stato già approvato dal team di design della casa italiana.

Il lancio di un modello di questo tipo però non fu abbandonato del tutto ed infatti qualche anno dopo arrivò la 500X, che però era meno compatta rispetto a questo modello immaginato nel teaser. Adesso però 10 anni dopo questa vettura mai nata ha finalmente una sua erede: la nuova Fiat 600.