Fiat protagonista alla terza edizione del festival Rom-E Ecosostenibilità e Futuro

Il festival “Rom-E Ecosostenibilità e Futuro”, che promuove le innovazioni green e la sensibilizzazione sulla transizione ecologica con talk, eventi e stand, torna a Roma per la terza volta nel 2023. Dal 6 al 8 ottobre, le vie della Capitale saranno animate da attività per tutti, pensate per educare divertendo e per focalizzare l’attenzione su uno sviluppo che salvaguardi il futuro e per diffondere la cultura del rispetto per l’ambiente tra i visitatori della manifestazione. Un vero e proprio punto di incontro tra pubblico e aziende che l’anno scorso ha attirato oltre 200 mila persone. Fiat sarà grande protagonista di questo evento.

Fiat 600e attrazione principale del festival “Rom-E Ecosostenibilità e Futuro”

La principale casa automobilistica italiana ha deciso di partecipare in modo rilevante alla terza edizione del festival Rom-E Ecosostenibilità e Futuro, tre giorni dedicati allo sviluppo green e alla mobilità sostenibile in cui il Brand si conferma elemento essenziale del processo di transizione della mobilità elettrica urbana. Nella splendida cornice di Villa Borghese, il festival accoglierà uno stand Fiat dedicato alla Nuova Fiat 600e, versione elettrica del modello storico del marchio, con l’opportunità, per la prima volta per il pubblico, di provare il test drive tra le strade della Capitale.

Ci saranno anche animazioni e divertimento per i più piccoli. Un appuntamento per tutti, come è stata concepita la nuova arrivata in casa Fiat, una vettura adatta sia alle famiglie, molto comoda in città, sia a chi ama la vita all’aria aperta guidando un’auto che esprime, con la sua silhouette elegante ma giovane, i valori della Dolcevita italiana. Insomma sicuramente un evento interessante dove la casa torinese mostrerà le sue ultime innovazioni ed in particolare la sua nuova auto elettrica.