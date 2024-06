Fiat Grande Panda, modello per festeggiare i 125 anni del marchio

Fiat festeggia il traguardo dei suoi primi 125 anni dalla fondazione, evento che sublimerà con la grande festa di luglio e con il lancio della nuova Fiat Grande Panda, che andrà ad affiancarsi alla Pandina, la Panda attualmente in commercio e che proseguirà la sua carriera per qualche altro anno. Stellantis in anteprima ha rilasciato alcune immagini che mostrano il design della nuova vettura, che piace soprattutto ai cultori dell’utilitaria italiana, specie nella sua forma originale, quella del 1980.

Piattaforma globale

La Fiat Grande Panda è il primo modello di una famiglia di veicoli, che nasceranno da qui al 2027. Uno per ogni anno. La Grande Panda ha la volontà di essere globale, infatti nell’idea del Gruppo franco-italiano questa vettura avrà una diffusione mondiale, come ci ricorda la piattaforma globale multienergy Smart Car Platform.

Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO globale di Stellantis, ha dichiarato: “Il modo migliore per festeggiare i 125 anni di FIAT è iniziare a scrivere le prime pagine del nostro futuro, a partire dalla nuova Grande Panda. Disegnata a Torino dal nostro Centro Stile, la nuova vettura di FIAT incarna i valori della Panda originale. Con lo scopo di consolidare la presenza mondiale del marchio, questa vettura compatta è basata su una piattaforma globale. Grazie alla Grande Panda, FIAT avvia la sua transizione verso piattaforme comuni globali che raggiungono tutte le regioni del mondo, trasferendo i vantaggi che ne derivano alla propria clientela internazionale. Infatti, la Grande Panda è ideale per le famiglie e per la mobilità urbana in ogni Paese… è una vera FIAT!”.

Fiat Grande Panda, fuori dagli schemi

La Fiat Grande Panda si distingue dalle altre vetture del segmento B per la sua compattezza: la lunghezza è di appena 3,99 metri, mentre la media del segmento è di 4,06 metri. Le sembianze ricordano la versione originale del 1980, con un taglio squadrato, anche se qui siamo al cospetto di una carrozzeria moderna e semplice. Le linee ortogonali racchiudono una disposizione a maglia quadrata all’anteriore, portata in alto dalla punteggiatura di pixel che si estendono dal centro della mascherina superiore nera lucida fino ai fari.

Le luci diurne (Daytime Running Lights) cambiano in indicatori di direzione e illuminano alcuni dei cubi che appaiono come pixel orizzontali disposti a scacchiera. Come omaggio alla classica Panda 4×4, la nuova Fiat Grande Panda è provvista di lettere in bassorilievo stampate in 3D sulle portiere che riprendono l’ambiente circostante e animano la parte inferiore della fiancata. Inoltre, il montante “C” riproduce l’inconfondibile inclinazione del rapporto angolare rispetto al volume verticale della parte posteriore.

I robusti passaruota della Fiat Grande Panda danno al posteriore una presenza coraggiosa, espresso anche dall’inclinazione dei finestrini, dalla disposizione complessiva di lunotto, fari e skid. Un ulteriore omaggio alla Panda delle origini è la lunetta nera lucida con le lettere tridimensionali di Panda, elemento che aumenta il volume della vettura. Infine, per preservare il tema delle geometrie anni ’80 abbinato a uno stile futuristico, ci sono i cerchi in lega da 17 pollici diamantati amplificati da un accattivante e stilizzato design a X. Il debutto dovrebbe essere a metà luglio.