Nuova Fiat Panda: con il suo debutto il dominio di Tesla Model Y rischia di finire? [RENDER]

Nuova Fiat Panda è la prossima grande novità della principale casa automobilistica italiana. Il suo debutto dovrebbe avvenire il prossimo 11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni di attività. Molto probabilmente già prima di quella data vedremo le prime immagini senza veli del modello che come sappiamo sarà molto diverso dalla generazione attuale che non a caso continuerà ad essere venduta fino al 2027 cambiando nome e diventando Fiat Pandina.

Il regno di Tesla Model Y è in pericolo? La nuova Fiat Panda potrebbe cambiare tutto

Secondo alcuni la nuova Fiat Panda potrebbe diventare in breve tempo un vero successo commerciale per Fiat che così potrebbe conquistare preziose quote di mercato. Qualcuno addirittura ipotizza la fine del dominio di Tesla Model Y nel mercato auto. Forse si tratta di ipotesi eccessivamente ottimiste dato che nel 2023, il crossover di Tesla ha registrato la vendita di 251.604 veicoli in tutta Europa, un risultato impressionante. È importante sottolineare che il SUV americano si rivolge a un pubblico diverso rispetto alla nuova Panda, ma le prospettive per un successo significativo in Europa sono promettenti, specialmente a partire dal 2025.

Ricordiamo infatti che la nuova Fiat Panda, che sarà prodotta in Serbia, sarà un modello essenziale che da questo punto di vista ritornerà alla prima generazione del modello quello dei primi anni ’80. Di conseguenza i prezzi saranno molto interessanti. Si parla di 13 o 14 mila euro come prezzo di ingresso e di un’elettrica che potrebbe costare poco più di 20 mila euro al netto di incentivi con i quali addirittura si potrebbe scendere sotto i 10 mila euro. Ovviamente prezzi bassi non sono garanzia di successo certo ma comunque le aspettative sono molto elevate. Vedremo dunque come andranno le cose già a partire dalla seconda metà del 2024.