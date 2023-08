Fiat: due nuovi colori per la gamma di 500

Nelle scorse ore Fiat ha comunicato l’aggiunta di due nuovi colori alla gamma della nuova 500. Si tratta di Celestial Blue e Ocean Green. Come si evince chiaramente dai nomi, anche questi due colori come gli altri presentati di recente rientrano nella nuova strategia della principale casa automobilistica italiana che ha deciso di portare avanti una nuova strategia cromatica a dir poco rivoluzionaria. Il brand di Stellantis infatti ha deciso di dire addio al grigio e di puntare su colori che ricordano le bellezze italiane come il sole, il cielo, il mare e la terra.

Nuova 500: Fiat comunica l’aggiunta di due nuovi colori alla sua gamma

Celestial Blue e Ocean Green sono ispirati al cielo e al sole italiano. Il primo è un nuovo azzurro chiaro definito da Fiat come una sorta di “azzurro cangiante” che omaggia il cielo italiano e che fortifica lo status di veicolo premium della nuova 50o. Il secondo invece è una sorta di “giallo pastello” davvero molto suggestivo che simboleggia il sole e esalta ulteriormente la bellezza della city car di Fiat. Ricordiamo che la gamma di colori della nuova 500 comprende anche Rose Gold, Red, Onyx Black e Ice White. Per quanto riguarda invece Fiat, attualmente i clienti in Europa possono scegliere tra oltre 30 tonalità di colore per le loro auto.