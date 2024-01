Fiat Ducato eletto “Veicolo base camper dell’anno 2024”

Fiat Ducato prosegue la sua straordinaria serie di vittorie: per la sedicesima volta consecutiva, è stato votato dai lettori della rinomata rivista specializzata “Promobil” come “Miglior veicolo base camper dell’anno”. L’annuale selezione dei lettori di questa rivista tedesca rappresenta da oltre un quarto di secolo un fondamentale indicatore delle tendenze nel settore dei veicoli ricreativi.

Per il sedicesimo anno consecutivo Fiat Ducato eletto Miglior veicolo base camper dai lettori di Promobil

I lettori di Promobil hanno avuto la possibilità di selezionare il miglior veicolo base camper tra 270 serie divise in 10 categorie diverse, con un totale di 23 veicoli nominati. Il Ducato ha ottenuto successo grazie alla strategia di progettare il veicolo come una piattaforma espandibile fin dalla fase di sviluppo. Questo approccio lo rende razionale e professionale per le attività legate agli affari, ma allo stesso tempo flessibile ed eclettico per l’uso ricreativo.

Il modello Fiat è prodotto da oltre 40 anni presso lo stabilimento di Atessa in Val di Sangro, vicino a Pescara, Italia. Attualmente, la comunità di camperisti su base Ducato conta oltre 1 milione di iscritti, viaggiando in tutta Europa. Fiat Professional offre da anni un servizio di assistenza telefonica gratuito dedicato esclusivamente ai camperisti in più di 50 paesi e 15 lingue, garantendo loro la tranquillità durante le vacanze. Insomma per Fiat Professional indubbiamente questo 2024 si apre nel migliore dei modi con questo premio molto importante per il suo più famoso veicolo.