Fiat Barchetta: l’electromod by Marco Maltese

Il designer indipendente Marco Maltese ha deciso di rilanciare un’icona degli anni ’90, la Fiat Barchetta, creando un’elegante versione electromod. L’idea è quella di ridare lustro e visibilità a un modello snobbato e un po’ bistrattato nel panorama automobilistico internazionale.

Ispirata alla prima versione

La Fiat Barchetta è stata originariamente introdotta nel 1995 come alternativa a trazione anteriore alla Mazda MX-5 . Nonostante la sua età, il suo stile – concepito da Andreas Zapatinas – è invecchiato con grazia. Non volendo togliere nulla all’unicità del design nautico dell’originale, Marco Maltese ha mantenuto la sua versione praticamente coerente con quella del passato, aggiungendo solo alcuni dettagli modernizzati. Inoltre, invece di basare il suo concetto sul lifting (2003-2005), ha utilizzato il design originale (1995-2003), che è quello più stuzzicante fra i due.

Il cambiamento di stile

Le modifiche sono limitate ai paraurti che hanno un aspetto più pulito e delle sottili appendici aerodinamiche, poi abbiamo una moderna grafica a LED per i fari, degli inserti in tinta con la carrozzeria in stile Fiat moderno e la zona posteriore che ha ottenuto un paio di gobbe ispirate alle roadster degli anni ’60. È interessante notare che il progettista ha scelto di non aggiungere un meccanismo di alcun tipo per il tetto, lasciando l’abitacolo sempre scoperto. Come tocco finale, le ruote di diametro maggiore migliorano le proporzioni, mentre le pinze dei freni verniciate di giallo sono un bel tocco sportivo.

Fiat Barchetta: abitacolo moderno

All’interno troviamo nuovi sedili, rivestimenti in pelle premium, prese d’aria più eleganti rifinite in acciaio spazzolato e una console centrale ridisegnata in fibra di carbonio. Un piccolo touchscreen per l’infotainment è stato integrato offrendo connettività e navigazione per smartphone, mentre anche i controlli del clima dall’aspetto moderno sono un gradito aggiornamento. Inoltre, il classico quadro strumenti ha ricevuto quadranti digitali e configurabili ed è stata aggiunta l’illuminazione ambientale.

Fiat Barchetta: adesso è una vera elettrica

Il concept è stato concepito con un motore elettrico montato posteriormente che produce 177 kW/241 CV, facendo diventare la Barchetta una vera sportiva a trazione posteriore. L’originale era dotata di un motore aspirato da 1,8 litri che produceva 96 kW/131 CV. Pertanto, l’aumento di potenza e la coppia extra del motore elettrico sembrano più che sufficienti per offrire prestazioni adeguate nonostante il peso aumentato. A proposito, le batterie sono distribuite uniformemente tra i due assi.