Luci nuove su un’icona brasiliana: la Fiat Argo si prepara al 2026 con un restyling che punta tutto sulla tecnologia fari LED e sull’efficienza, seguendo la strada già tracciata dai modelli Pulse, Fastback e Strada. La casa automobilistica italiana si prepara a un importante aggiornamento della sua berlina compatta di successo in Sudamerica. Le recenti foto spiate in Brasile, diffuse dal portale Placa Verde, mostrano un prototipo con significative novità nel sistema di illuminazione, pur mantenendo l’essenza del design originale che ha conquistato il mercato locale.

Primi test per la nuova Fiat Argo

Il test del veicolo, avvistato nelle strade di Minas Gerais, suggerisce che Fiat stia lavorando a un aggiornamento strategico del modello. Dopo aver già adeguato sia la Fiat Argo che la sua versione sedan Fiat Cronos agli standard ambientali del Proconve L8, il costruttore potrebbe ora introdurre il motore turbo 1.0, sposando la filosofia del downsizing per garantire prestazioni ed efficienza.

Questo refresh rappresenta l’ultima evoluzione prima di una rivoluzione completa: la prossima generazione condividerà infatti la piattaforma con la nuova Fiat Grande Panda, un progetto già in fase di test che aprirà le porte all’elettrificazione della gamma. La futura architettura supporterà sia powertrain elettrici che termici, incluso un efficiente 1.2 Pure-Tech turbo con ciclo Miller.

Arriverà in Italia?

La storia dell’Argo è sempre stata caratterizzata dall’innovazione. Nel 2018, il concept Argo Sting aveva già anticipato l’uso dei fari LED e soluzioni sportive con un propulsore 1.8 E.torQ da 139 CV. Oggi, quelle intuizioni stilistiche e tecnologiche trovano finalmente applicazione nella produzione di serie. Questo aggiornamento segna quindi un momento cruciale per Fiat, bilanciando tradizione e innovazione in attesa della rivoluzione elettrica che caratterizzerà la prossima generazione del modello. In molti si chiedono se questa vettura, a metà strada fra la Panda e la Punto, potrà arriverà anche in Italia. Purtroppo, al 99,9% non succederà. Ma teniamoci un 0,1% di chance, magari legate alla Provvidenza.