La nuova Fiat Grande Panda debutta ufficialmente nei mercati europei, conquistando oltre 15.000 preordini per la sua innovativa motorizzazione elettrica. L’annuncio è stato dato da Gaetano Thorel, responsabile di Fiat e Abarth per l’Europa, che ha confermato l’apertura degli ordini in tutti i Paesi del continente, fatta eccezione per il Regno Unito e le altre nazioni con guida a destra.

Un inizio incoraggiante per la Fiat Grande Panda

Il successo commerciale è stato evidente fin dalla fase di preordini, iniziata nell’ottobre scorso in mercati chiave come Francia, Germania, Belgio e Olanda. Questo entusiasmo da parte del pubblico dimostra come il nuovo modello abbia saputo rispondere alle aspettative del mercato, puntando su innovazione e mobilità urbana sostenibile.

La produzione del nuovo veicolo avverrà negli stabilimenti serbi, con due varianti disponibili: una completamente elettrica, in arrivo a febbraio, e una ibrida, prevista per marzo. Fiat prevede che la versione elettrica rappresenterà una quota di mercato variabile: tra il 15% e il 20% delle vendite totali, con punte del 30% in Francia, mentre in Italia le stime si aggirano tra il 5% e il 10% del totale.

Intanto si pensa anche alla 4×4

Francois ha confermato che sono in corso valutazioni per il ritorno della storica versione a trazione integrale, un’icona amata da molti italiani. “Stiamo studiando la soluzione migliore“, ha dichiarato, suggerendo che il progetto è in fase avanzata e attende solo l’approvazione finale.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, oltre alle versioni elettrificate già annunciate, si ipotizza anche l’introduzione di una variante con motore a benzina e cambio manuale. Questa configurazione potrebbe essere inizialmente destinata ai mercati emergenti, con una possibile futura introduzione in Europa, sebbene subordinata alle normative sulle emissioni. Insomma, la Fiat Grande Panda ha tante potenzialità da sfruttare. L’inizio è molto incoraggiante, come dimostrano i dati riguardanti la domanda nei confronti di un’auto che punta a conquistare il segmento B.