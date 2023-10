Fiat 500X e Jeep Renegade pronte all’addio: ma ci potrebbero essere novità

Fiat 500X e Jeep Renegade dopo una fruttuosa carriera usciranno presto di scena. La prima a dire addio sarà la vettura di Fiat che smetterà di essere prodotta a Melfi nel 2024 mentre per il crossover di Jeep la fine avverrà nel 2025. Le due auto lasceranno spazio a 5 nuovi modelli elettrici che verranno prodotti a Melfi come confermato nei giorni scorsi da Stellantis nel corso di un incontro con i sindacati. Tra le auto che verranno prodotte in quella fabbrica: l’erede di Jeep Compass, la nuova Opel Manta, la nuova Lancia Gamma e la DS 8.

L’addio di Fiat 500X e Jeep Renegade potrebbe rappresentare un nuovo inizio per i due crossover

Quello di Fiat 500X e Jeep Renegade potrebbe però non essere un addio assoluto. Infatti non si esclude che le due auto possano tornare in futuro anche se probabilmente in una nuova veste. Per quanto riguarda Jeep Renegade si dice che arriverà una seconda generazione che sarà solo elettrica e potrebbe essere prodotta in Spagna. Nascerà su piattaforma STLA Small e sarà solo elettrica. Non si esclude però che il nome possa essere diverso.

Quanto alla Fiat 500X il suo futuro sembra essere al momento più nebuloso. Ricordiamo però che negli scorsi anni il CEO di Fiat Olivier Francois aveva parlato di una nuova versione del SUV dalle dimensioni maggiori soprannominata Fiat 500XL. Di recente di questo progetto si sono perse le tracce ma qualcuno pensa che in futuro un modello di questo tipo come nuova top di gamma della famiglia 500 possa comunque arrivare.