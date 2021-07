Fiat 500 Jolly Icon-e: nuovi colori per le “spiaggine” della flotta Hertz

In vacanza, quando si desidera un momento di spensieratezza, anche l’auto da noleggiare può essere importante per viaggiare con la libertà e la leggerezza necessarie, per questo Hertz ha rinnovato la flotta Selezione Italia con le Fiat 500 Jolly Icon-e che colorano l’estate attraverso 5 livree diverse.

Un restomod per trasformare un’icona attraverso il motore elettrico

La mitica “Spiaggina”, divenuta ad impatto zero per stare al passo con i tempi, adesso è disponibile nella nuova versione che vanta 5 colori brillanti. Si va dall’Acqua Turchese all’Azzurro Cielo, fino all’intenso Blu Mediterraneo, passando per il Rosa Budelli ed il Verdello di Sicilia.

Frutto di una partnership tra Hertz e Garage Italia Custom, la Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” si basa sul restauro di vetture donatrici degli anni ’60 attraverso un restomod che ha ottenuto l’omologazione per il regolare utilizzo su strada. La particolarità sta nella sostituzione del motore termico con un’unità elettrica in retrofit, per un progetto che è giunto alla seconda versione mediante degli aggiornamenti tecnici accompagnate dalle nuove livree, e che va ad ampliare la Selezione Italia di Hertz.

Per caricare ci si affida a 2 app

Mediante due APP EVway e nextcharge l’utente di questo particolare noleggio offerto da Hertz, dopo una semplice e veloce registrazione, potrà avere accesso ad una mappa per conoscere la posizione, le caratteristiche, e la disponibilità dei punti di ricarica. Inoltre, tramite la stessa APP si potrà dare inizio alla ricarica ed è interessante sapere che ci saranno delle offerte dedicate per fare il pieno d’energia.

In questo modo gli Ospiti Hertz Italiani e stranieri potranno scoprire e ammirare le più belle destinazioni d’Italia a bordo delle iconiche vetture di Selezione Italia e vivere un viaggio in perfetto stile italiano, con in più la garanzia di marca e modello, GPS incluso e un servizio di accoglienza personalizzato, “in guanti bianchi”.

Dalla Toscana alla Sardegna, tante località dove noleggiare la Spiaggina

Per viaggiare con il vento tra i capelli nelle principali location vacanziere di Toscana, Lazio, Campagna, Puglia, Sicilia e Sardegna, a bordo della Fiat 500 Jolly Icon-e “Spiaggina” basta recarsi presso i punti Hertz dedicati, ma per saperne di più è possibile visitare i siti internet: www.hertz.it/premium e su www.hertz.it/selezione-italia.

Massimiliano Archiapatti, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Hertz Italia, ha commentato: