Fiat 126 Abarth: ecco come sarebbe in versione moderna [VIDEO]

Fiat 126 Abarth è una creazione digitale dell’architetto e designer Tommaso D’Amico che ha voluto immaginare come sarebbe una nuova Fiat 126 in versione Abarth e reinterpretata in chiave moderna. Il risultato è questo video pubblicato sul canale di YouTube dell’artista, che vi mostriamo in questo nostro articolo e in cui si vede questo interessantissimo modello, che però sembra destinato a rimanere un mero esercizio di stile.

Un video mostra come sarebbe una Fiat 126 Abarth

Infatti sono altri i piani di Fiat e di Abarth per il futuro. Fiat lancerà nel 2024 la nuova Fiat Panda e nel 2025 un crossover di segmento C che forse si chiamerà nuova Fiat Multipla. Abarth invece ha deciso di concentrarsi solo ed esclusivamente su auto elettriche ad alte prestazioni e come in passato prenderà in considerazione solo auto che fanno parte della gamma di Fiat. Al momento nella sua gamma trova spazio Abarth 500e ed è stata già confermato dal suo CEO l’arrivo nel 2025 della nuova Abarth 600e.

Di conseguenza una Fiat 126 Abarth al momento è sicuramente un’ipotesi altamente improbabile ma questo render merita di essere guardato in quanto offre spunti interessanti per il futuro della casa automobilistica dello scorpione. Futuro che sarà da assoluto protagonista all’interno del gruppo Stellantis che ha deciso di puntare forte sulla casa automobilistica italiana nonostante il passaggio alla mobilità completamente elettrica con i brand del gruppo che venderanno solo auto elettriche in Europa dal 2030.