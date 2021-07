Ferrari: una iconica F40 blu venduta per oltre 1 milione di sterline

La Ferrari F40 è stata ed è una delle supercar più iconiche realizzate dalla Casa di Maranello, con il V8 sovralimentato ed un peso piuma aveva prestazioni incredibili nel lontano 1987, ed era quanto di più vicino ci fosse ad un’auto da competizione. Oggi le sue quotazioni sono in aumento e anche online hanno raggiunto traguardi importanti.

E’ stata venduta in una asta online

Ultimamente infatti è stata venduta una F40 blu, si avete capito bene, di colore blu, che è qualcosa di esotico per un’auto già esotica di per sé, visto che il suo proprietario precedente, che l’aveva acquistata nel 2014, ha pensato bene di farla riverniciare per poi farla autenticare di nuovo dalla Ferrari alla modica cifra di 16.000 sterline. Ma non è tutto, perché la targa personalizzata parla chiaro, visto che presenta la scritta F40 Blu.

L’aspetto da sottolineare nella faccenda però è la quotazione che la sportiva in questione ha raggiunto sul sito di aste online The Market, ben 1.000.500 sterline, qualcosa come 1.170.200 euro al cambio attuale. Una cifra che sottolinea come le vendite online, anche all’asta, stanno prendendo sempre più piede, complice anche il periodo pandemico appena trascorso che ha limitato in maniera importante ogni forma di assembramento.

L’auto era di proprietà di un influencer

Anche se non si conosce il chilometraggio della vettura, è noto che si tratta della F40 dell’influencer Sam Moores, padre del podcast Car Chat, con la passione per le foto automobilistiche e per la bella guida, visto che è un gentleman driver, che sfoggia ben 66.000 followers sulla sua pagina Instagram, dove la F40 blu è stata immortalata riscuotendo un prevedibile successo. Considerando il prezzo di rivendita, l’operazione cambio di livrea è stata decisamente azzeccata!