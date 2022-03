Ferrari SF90 Stradale vs Kawasaki H2R: drag race stellare [Video]

Kawasaki H2R contro Ferrari SF90 Stradale: un nuovo atto della storica lotta fra moto ed auto prende forma nel video odierno. A sfidarsi nella drag race sono due piloti motociclistici turchi: Toprak Razgatlıoğlu, campione del mondo della Superbike, e Kenan Sofuoğlu, suo maestro. Il primo, una volta indossato il casco, si è calato al posto guida della “rossa” di Maranello. Kenan, invece, è salito in sella alla sua belva a due ruote.

Per ospitare il confronto è stato scelto il Çanakkale Bridge, sullo stretto dei Dardanelli. Si tratta del ponte sospeso più lungo al mondo, con i suoi 2023 metri di luce tra le due torri: questa la dimensione della campata principale, su una lunghezza complessiva nell’ordine dei cinque chilometri.

Immagino che vi starete chiedendo come è andata a finire la drag race tra la Kawasaki H2R da 310 cavalli e la Ferrari SF90 Stradale da 1000 cavalli. All’inizio la “rossa” ha preso il largo, ma poi la moto ha recuperato terreno. Non aggiungiamo altro, per non togliervi il gusto della scoperta: guardate il video per avere la risposta.