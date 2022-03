Straordinaria drag race tra una BMW e Saetta McQueen [Video]

Sul nostro canale abbiamo visto molte drag race, ma quella odierna è forse la più sensazionale, perché il confronto coinvolge una normale BMW e l’incredibile Saetta McQueen, auto da corsa antropomorfa di Cars. La scena è stata girata in Russia, all’altezza di un semaforo.

Anche se il tizio al volante della berlina tedesca prova a vincere la sfida di accelerazione, non c’è storia. L’auto dei film d’animazione Disney è di un altro pianeta sul piano prestazionale. Avrete probabilmente capito che non si tratta di una replica in metallo di quel modello, anche se l’autore ha fatto un lavoro di incredibile qualità. Di mezzo c’è infatti la computer grafica, che ha prodotto un’animazione 3D molto verosimile.

Oggi è sempre più difficile capire il confine tra finzione e realtà. Il fatto che esistano delle repliche marcianti di Saetta McQueen, usate in alcuni raduni, rende più difficile inquadrare le cose. In coda al post troverete un secondo video che spiega com’è stato realizzato il lavoro: una sorta di backstage. Visto che la lingua usata è il russo, si consiglia il ricorso ai sottotitoli in italiano o in inglese, per capirci qualcosa in più.