Bugatti Chiron Sport “Légendes du Ciel” sfida un jet in accelerazione

Gli appassionati hanno già segnato l’appuntamento in agenda: domani, giovedì 20 maggio, andrà in scena uno strabiliante duello in accelerazione fra una Bugatti Chiron Sport “Légendes du Ciel” e un jet della marina militare francese, il Dassault Rafale, aereo da caccia multiruolo prodotto da Dassault Aviation. Ad annunciare la sfida ci ha pensato direttamente Stephan Winkelmann, presidente della casa automobilistica di Molsheim, sul suo profilo LinkedIn.

Queste le parole del manager tedesco: “Sarà uno straordinario match-up fra due espressioni dell’eccellenza ingegneristica su strada e in aria“. La sua hypercar da 1500 cavalli cercherà di fare meglio del jet, spinto da 5727 cavalli. Chi vincerà il confronto? Non ci vogliamo sbilanciare e preferiamo attendere il video ufficiale, per godere fino in fondo del piacere della sorpresa.

Protagonista a quattro ruote del duello sarà una versione speciale della Bugatti Chiron Sport: si tratta della “Légendes du Ciel”, costruita in soli 20 esemplari, la cui tinta grigio opaco si lega al colore dei primi aerei del secolo scorso. Questa creatura da sogno rende omaggio alla memoria dei leggendari piloti francesi Louis Biérlot, Roland Garros, Robert Benoist, Bartolomeo Costantini e Albert Divo. Per un duello con un jet, non poteva essere scelto un modello celebrativo migliore.

La spinta della hypercar francese è affidata a un motore W16 da 8 litri che eroga, come già detto, la bellezza di 1500 cavalli, con 1600 Nm di coppia massima. Le prestazioni sono “supersoniche”: accelerazione da 0 a 100 km/h in 2″4, da 0 a 200 km/h in 6″1, velocità massima di 420 km/h. Ce la farà l’hypercar alsaziana, con l’ausilio della sua trazione integrale, a fare meglio del caccia Dassault Rafale? Non ci resta che attendere le prossime ore per conoscere il responso.