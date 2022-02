Ferrari SF90 Stradale: incidente durante il test drive a Dubai [Video]

Supercar come la Ferrari SF90 Stradale garantiscono livelli di sicurezza fuori dal comune, ma con 1000 cavalli di potenza massima non bisogna concedersi troppe licenze di guida, perché gli abusi possono costare molto.

Se n’è accorto a sue spese un imprenditore ucraino, che durante un test drive con la regina delle “rosse” del “normale listino”, ha perso il controllo del mezzo. L’incidente si è verificato sulle strade di Dubai ed è stato filmato dal copilota, che avrebbe preferito un esito diverso per l’uscita con il compagno d’avventura.

Guardando le immagini offerte dal video si nota come a un certo punto dell’azione il pilota perda il controllo della Ferrari SF90 Stradale. L’impressione è che abbia usato una pressione eccessiva sul pedale dell’acceleratore. Ciò si è tradotto in un vigoroso sovrasterzo, ma qualcuno sul web parla di un possibile inconveniente.

Immagino che la rete elettronica di protezione fosse tarata sui livelli più bassi. Per fortuna nessuno si è fatto male: né le persone a bordo della supercar del “cavallino rampante”, né altri. La piroetta, infatti, non ha coinvolto persone e veicoli diversi. Oltretutto il crash è avvenuto a velocità abbastanza bassa.

Poteva andare peggio, quindi i danni all’auto passano decisamente in secondo piano, anche se fanno molto male, specie agli appassionati. Le ferite alla “rossa” riguardano soprattutto l’avantreno e sono il frutto del contatto con un cordolo perimetrale.

Sul piano visivo, le lesioni non sembrano gravi, ma i costi da sostenere saranno molto alti, in relazione al lignaggio e alla raffinatezza della Ferrari SF90 Stradale, che è la “rossa” di “serie” più costosa dell’attuale listino della casa di Maranello. A voi le immagini offerte dal video: un monito all’uso delle giuste cautele, su qualsiasi vettura, anche se ai vertici dell’eccellenza automobilistica, perché la sicurezza assoluta non esiste.

