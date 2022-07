Ferrari SF90 Stradale per Chiara Ferragni e Fedez [Video]

Nuovo acquisto in casa Ferragnez: Chiara Ferragni e Fedez possono ora concedersi delle uscite a bordo di una Ferrari SF90 Stradale, comprata dal rapper milanese. La celebre coppia ha condiviso sui social una passeggiata per le vie del capoluogo lombardo, sulla splendida creatura del “cavallino rampante”. Il video, girato da Chiara Ferragni, che è una delle più note influencer su scala mondiale, ha messo subito a segno un mare di visualizzazioni. Una cosa scontata, vista la presa che esercita su milioni di follower.

Tutto in vetrina

Chi segue la coppia, sa quanto nel loro caso il limite fra vita privata e vita pubblica sia molto labile. Spesso i celebri coniugi mostrano il loro lifestyle, acquisti di lusso compresi. La Ferrari SF90 Stradale non fa eccezione. Per il suo esemplare, Fedez ha scelto una tinta grigia. Nel filmato, pubblicato da Chiara Ferragni su TikTok, si vedono l’uscita dall’ascensore e l’ingresso in garage, preceduto dallo scherzo di un buontempone. Il rapper, poi, sale sulla supercar emiliana.

Fedez è intimorito dalla SF90 Stradale

Nei fotogrammi il cantante sembra un po’ impacciato sulla creatura del “cavallino rampante“. Si capisce che ancora non conosce bene alcuni comandi. L’apertura involontaria dei tappi per il rifornimento produce una certa ilarità nella moglie. Poi scatta l’allarme della vettura di un inquilino dello stesso palazzo. Infine l’agognata partenza, per il giro in città, a Milano. Fedez, a poco a poco, allenta la tensione e guida con maggiore naturalezza la sua Ferrari SF90 Stradale. Alla domanda di Chiara Ferragni su come ha trovato la macchina, il rapper non ha potuto che rispondere con entusiasmo: “Molto bella”. Ci mancherebbe: stiamo parlando della regina stradale della casa di Maranello, serie speciali escluse.

Una bella belva per Chiara Ferragni e il marito

La Ferrari SF90 Stradale, con alimentazione ibrida, è l’auto più veloce dell’attuale listino della casa del “cavallino rampante”. Eroga 1000 cavalli, 780 dei quali provenienti dal V8 biturbo endotermico da 4.0 litri. Il suo tempo sul giro a Fiorano la colloca addirittura davanti alla Ferrari LaFerrari, regina delle hypercar in tiratura limitata dell’era moderna. Quest’ultima ferma il cronometro su 1’19″7, lasciando sette decimi di vantaggio alla vettura più giovane, che vanta anche 37 cavalli in più.