Ferrari SF100 Concept: è solo digitale

In attesa di conoscere la nuova Hypercar Ferrari, la SF90 Stradale rimane al vertice della gamma della Casa del Cavallino Rampante. Nel frattempo però, la fantasia corre sul pc, visto che uno studente di design ha realizzato un concept digitale denominato SF100.

La Ferrari del futuro è stata realizzata in formato digitale da uno studente della Corea del Sud

La Ferrari del futuro è stata ipotizzata da @ur_jeen, studente di Automotive Design presso la Hongik University di Seoul, in Corea del Sud. Bisogna ammettere che il ragazzo si è impegnato non poco, e che l’auto, realizzata in formato digitale, prende spunto dalla SF90 Stradale. Rispetto a quest’ultima però, il concept SF100 si distingue per dettagli unici.

Ricorda la SF90 Stradale ma ha dei tratti unici

Entrando nello specifico, la zona anteriore della Ferrari SF100 Concept presenta delle prese d’aria meno importanti sul paraurti, ma risulta decisamente più appuntita. Dietro spicca la luce posteriore centrale in stile monoposto di F1, oltre ad un estrattore meno esasperato e la copertura del motore trasparente. Ma il pezzo forte della vettura è senza dubbio il tetto in vetro proposto in una soluzione di continuità con il parabrezza. Non mancano passaruota muscolosi, come vuole la tradizione, e cerchi con design a 5 razze.

Cuore ibrido alla spina per il Concept SF100