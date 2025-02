“Nel segno della tradizione, verso il futuro”. Con queste parole, la Scuderia Ferrari HP ha presentato la nuova Ferrari SF-25, la monoposto che prenderà parte al mondiale di Formula 1 2025. L’attesissimo debutto è avvenuto alla O2 Arena di Londra, dove il duo composto da Lewis Hamilton e Charles Leclerc ha svelato una vettura che promette di essere tra le più competitive nella storia recente del Cavallino Rampante.

Livrea accattivante

La settantunesima monoposto della scuderia modenese introduce significative innovazioni tecniche, a partire dal rivoluzionario schema sospensivo anteriore pull rod, che sostituisce il precedente push rod. Questa scelta progettuale è stata pensata per ottimizzare l’aerodinamica e ampliare le possibilità di sviluppo durante la stagione, nonostante i vincoli regolamentari.

L’estetica della vettura si distingue per una livrea Racing Red 2025, che rende omaggio al glorioso passato della Ferrari attraverso tonalità più scure e finiture opache. Gli inserti bianchi, inclusa l’iconica fascia inclinata, creano un contrasto elegante, mentre i cerchi completamente rossi e la numerazione in Ferrari Sans completano un design che unisce sapientemente tradizione e innovazione.

Ferrari SF-25, evoluzione della SF-24

Dal punto di vista del propulsore, la power unit 066/15 mantiene l’architettura della stagione precedente, concentrandosi su affidabilità e ottimizzazione delle performance. Un lavoro minuzioso ha coinvolto il reparto motori durante tutto l’inverno, analizzando e perfezionando ogni aspetto critico emerso nel 2024.

Il primo vero banco di prova della Ferrari SF-25 sarà lo shakedown di Fiorano, seguito dai test pre-stagionali in Bahrain (26-28 febbraio). L’obiettivo è chiaro: migliorare il secondo posto nel mondiale costruttori 2024, perso per soli 14 punti, e puntare decisamente al titolo mondiale grazie a una coppia di piloti che combina esperienza e talento puro. Questa nuova Ferrari non è solo una monoposto: è la sintesi di 75 anni di passione, tecnologia e ambizione, pronta a scrivere un nuovo capitolo nella storia del motorsport. La parola passa alla pista.